Футболист Александр Соболев установил два рекорда

Александр Соболев уже несколько раз брал титул лучшего игрока матча. Фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва"

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев в текущем чемпионате показывает отличный результат, а недавно установил очередной рекорд.

– Александр Соболев стал первым в XXI веке и первым за 23 года футболистом «Спартака» (после Андрея Тихонова в 1999-м), который забил в шести матчах подряд. Следующее достижение может быть в дерби с ЦСКА 16 октября. Если Соболев забьет в седьмой игре подряд, это будет повторение рекорда клуба за всю историю, установленного в 1955 году Николаем Паршиным, - рассказывает в своем телеграм-канале известный журналист Игорь Рабинер.

Причем еще совсем недавно наш земляк в списке бомбардиров Российской премьер-лиги занимал 17-ю строчку, а на текущий момент поднялся на восьмую позицию. В его активе шесть голов в 11-ти сыгранных матчах «Спартака».

По итогам сентября Соболев все же набрал наибольшее количество голосов болельщиков и экспертов и завоевал звание лучшего футболиста РПЛ.

Кстати, когда бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррера предложили выбрать лучшего по его мнению нападающего в паре Александр Соболев/Артем Дзюба, то он также отдал предпочтение сибиряку:

- Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок и его потенциал еще не до конца реализован, – приводит слова Карреры Sport24.

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили тоже признал талант Соболева, но, по его мнению, Саше до звания лучшего еще работать и работать:

– Когда кого-то из европейских футболистов будут сравнивать с Соболевым, тогда скажу, что российский футбол находится на подъеме. Пока сравнение Соболева с Холандом (Эрлинг Холанд, 22-летний нападающий клуба «Манчестер Сити», - прим.ред.) не воспринимаю всерьез. Сейчас Соболева признали лучшим футболистом месяца РПЛ. Саша – достояние российского футбола, – цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

С Холандом Соболева начали сравнивать из-за его результативности: нападающий «Ман Сити» тоже забил в семи матчах подряд. Фактически, если засчитать Александру и матч сборной России, где он отличился с пенальти, то да, у них одинаковые показатели.

–. Какой я Холанд? Это совсем разные вселенные. О какой цели говорим? Не знаю, никогда себе цели не ставлю. Просто играю в свою игру и пытаюсь что-то придумать, - скромно отмахивается сам россиянин.

Но также Соболева начали сравнивать с еще более крутым Лионелем Месси. Аргентинец также забивает в шести матчах подряд. Его смогло остановить только повреждение.

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