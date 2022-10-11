В Барнауле растет число вакансий на рынке труда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле медленно, но уверено уже который месяц растет число вакансий на рынке труда. По сравнению с августом прирост в сентябре составил 2,4%. В исследовательском центре hh.ru рассказали, какие профессии пользуются спросом у работодателей в краевой столице.

В сентябре на 15,6% стало больше предложений в сферах спортивных клубов и салонов красоты. Востребован и административный персонал. Вакансий стало больше на 14,2%. Прирост показали запросы работодателей в сфере автомобильного бизнеса - на 14,2%.

Однако есть направление, где, наоборот, произошло значительное падение спроса, а в некоторых сегментах оно и вовсе рекордное. Так на 89% стало меньше вакансий в сфере «Госслужба, НКО». На 41,9% сократилось запросов от работодателей в «страховании», на 12,9% - в «науке и образовании».

Кстати, по данным исследовательского центра самые востребованные в Барнауле специалисты в сфере «продаж». На данную категорию приходится 32% вакансий во всем регионе. Также проще с трудоустройством будет рабочему персоналу – около 22% вакансий. Достаточно предложений в строительстве и недвижимости – 19% вакансий, а также направлениях, связанных с транспортом и логистикой – 17%.

А вот меньше всего шансов найти работу в сфере Госслужбы. В этом направлении всего 0,04% вакансий от общего числа. Также работодатели не заинтересованы в найме юристов, специалистов в области искусства, науки и образования, управления персоналом. Число размещенных вакансий в каждом из этих направлениях, можно сказать, не превышает и 1% от общего числа.

Отметим, что, прогнозам главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности Натальи Даниной, в ближайшее время станет больше предложений по временной занятости, а также по срочным трудовым договорам. Также на фоне частичной мобилизации может увеличится дефицит кадров в направлениях, где задействованы мужчины – производство, транспорт и строительство.

- На фоне усиления нехватки кадров работодатели могут стать более лояльными к соискателям без опыта работы, а также к людям старшей возрастной категории, - говорит эксперт.

Тем не менее, не смотря на рост предложений, барнаульцы не особо довольны своими карьерными перспективами. По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, только 24% опрошенных жителей краевой столице считают свой город лучшим для карьеры. При этом 54% имеют противоположное мнение.

Отметим, что эта «печальная статистика» только усугубляется с каждым годом. Например, в 2018 году довольны перспективами своей карьеры в Барнауле были 30% опрошенных, в 2021 году – 29%.

Кстати, самые высокие оценки возможности карьерного роста у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени и Екатеринбурга. А наиболее тяжелые условия для развития на профессиональном поприще, как утверждают сами горожане, в Новокузнецке, Астрахани и Волгограде.

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