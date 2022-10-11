Мифы и правда о гриппе: стоит ли сбивать температуру и чем лечить?

Вакцинация - одно из действенных методов борьбы с гриппом Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень – время простуд и гриппа, но именно это заболевание таит в себе массу загадок и вопросов. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Алтай развеяли самые популярные мифы и рассказали, как грипп отличить от других инфекций.

Высокая температура

На самом деле это один из самых популярных мифов. Да, действительно, в первые часы с момента заболевания температура тела может подниматься до 38,5 – 39,0°С, но в ряде случаев она может быть гораздо ниже (37,1-37,9°С). Правда, встречаются случаи, когда грипп протекал и с нормальной температурой.

Насморк

То, что при гриппе не бывает обильных выделений из носа – это очередной миф. С первых же дней пациента может мучить заложенность. Это связано с отеком зараженных тканей. А примерно с третьего дня начинается насморк – это зачастую связано с бактериями и ослаблением иммунитета.

Что убивает вирус гриппа

Низкая температура – не помеха жизнедеятельности вируса гриппа. Причем чем холоднее, тем он дольше живет. А вот обычное мыло, ультрафиолет и температура выше 60°С убивает его. Так что мойте руки и если есть возможность – обрабатывайте помещением специальными лампами.

Грудное молоко против вируса

Еще один плюс естественного вскармливания. Действительно, даже если мама заболела гриппом, то не стоит отлучать ребенка от груди. Вместе с молоком он будет получать антитела. Поэтому это лучшая профилактика заболевания, а также необходимый компонент лечения для малыша.

Сбивая температуру, вы помогаете гриппу распространяться по организму

И это правда. Поэтому взрослым сбивать температуру при удовлетворительном самочувствии следует только если она поднимается выше 38°С, а детям – выше 38-39°С.

Грипп не опасный, он сам пройдет

Это самое главное заблуждение. Грипп на самом деле очень опасен. В некоторых случаях он может привести к летальному исходу или серьезным осложнениям.

– Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, приводя к развитию миокардитов или к быстрому прогрессированию имеющейся хронической патологии и сокращая на несколько лет продолжительность жизни. Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней» содержит долю правды, но только не в том случае, если лечение начато вовремя. Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода, - поясняют в управлении Роспотребнадзора.

Антибиотики от гриппа

Глубокое заблуждение. Антибиотики убивают бактерии, а вирус – это совершенно другое, соответственно, такие лекарства не помогают. Они просто бесполезны. Но! Иногда на фоне гриппа может присоединиться вторичная бактериальная инфекция, тогда антибиотики помогут. Именно поэтому назначать их должен исключительно врач и никакого самолечения!

Народные средства от гриппа

Витамины – это, конечно, хорошо, но на вирус они все равно никак не смогут повлиять и тем более убить его. Хотя для общего укрепления это все же хорошо. Все должно быть в комплексе: витамины, здоровый образ жизни, рациональное питание и т.д.

Прививка от гриппа

Прививка от гриппа не даст 100% гарантию от заражения. Риск, конечно, снижается, но вероятность остается. Пожалуй, ее главная задача – исключить тяжелое течение болезни и осложнения.

После прививки можно заболеть гриппом

Это неправда. Сама по себе вакцина не вызывает заболевания. В организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Но он не может навредить. Наоборот, вакцина стимулирует выработку антител.

«Угадать» вирус невозможно

ВОЗ постоянно отслеживает перемещение вирусов по планете и на основе этих данных дает рекомендации производителям вакцин. Поэтому они перед каждым сезоном актуализируются. И пусть даже если прогноз не сбудется, организм все равно будет защищен, так как вирусы близкородственные.

Поздняя вакцинация бессмысленна

Это неправда. Даже если эпидемия уже началась, вакцинация не бессмысленна, но можно использовать только неживые вирусы. При этом если человек поставил прививку, когда уже был инфицирован, но клинические это еще не проявилось, он все равно заболеет, но вероятность инфицирования другим вариантом гриппа в другое время снизит.

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