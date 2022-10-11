В Алтайском крае могут появиться единые билеты на межмуниципальных маршрутах

Работа над проектом ведется уже более двух лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае Минтранс разрабатывает новый транспортный каркас региона. При этом рассматривается возможность введения единых билетов на межмуниципальных маршрутах. Об этом в прямом эфире ЦУРа рассказал замминистра регионального минтранса Дмитрий Коровин.

По его словам, в этом году барнаульский автовокзал обслужил около 880 тысяч человек, бийский - 430 тысяч. Сейчас в регионе действуют 62 межрегиональных маршрута и 262 межмуниципальных.

- На протяжении многих лет ситуация на межмуниципальных маршрутах стабильная. Нет ни роста пассажиропотока, ни кардинального обновления автопарка, - уточняет спикер.

По мнению замминистра, стагнация связана именно с ростом численности личного транспорта. Около 15 лет назад в крае было примерно 330 тыс. легковых машин, а сейчас – более 810 тысяч. Поэтому и передвижение на автобусах с каждым годом все для большего числа жителей становится менее актуальным.

Сейчас региональный Минтранс разрабатывает план нового транспортного каркаса края, который улучшит текущее положение отрасли. Работа над документом ведется уже более двух лет. В основе проекта – научные исследования, социологические опросы. На данный момент он находится на согласовании в федеральном Министерстве транспорта.

- На сегодня мы его согласовали уже с соседними субъектами – Кузбассом, Новосибирском и Республикой Алтай, - уточняет Дмитрий Коровин.

Как говорит замминистра, в план входит схема транспортного обслуживания. При этом траектория направлена именно на «укрупнение перевозчиков». Это нужно для того, чтобы избежать «пустых отправлений из райцентров». Таким образом, получится создать возможность конкуренции и обновления автопарка. В том числе для этого нужно ввести единые билеты в узловых точках транспортной сети. Они необходимые, когда пассажиру нужно пересесть с одного автобуса на другой транспорт, чтобы добраться до нужного города или поселка.

- Нужно сделать единую схему и билеты, которые будут удобными для пассажиров, - говорит спикер.

При этом на формирование нового транспортного каркаса, по словам замминистра, уйдет три-четыре года. Ранее мы писали, какие новые авианаправления откроют из Барнаула в 2023 году. Большинство действующих также постараются сохранить.

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