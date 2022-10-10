В режиме нон-стоп

Партия незаконного алкоголя. Фото: пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

На переднем крае этой работы находятся сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Алтайскому краю. В сферу их деятельности входят контроль над выявлением и пресечением фактов сбыта контрафактного алкоголя, незамедлительное реагирование на случаи массового отравления после ее употребления, ликвидация мест производства нелегальной спиртосодержащей продукции на потребительском рынке.

Главная цель - ОПГ

Показатели эффективности этой работы, таковы, что за истекший период 2022 года сотрудники органов внутренних дел региона выявили 20 преступлений, связанных с незаконным производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом алкогольной и спиртосодержащей продукции. В том числе девять – по тяжким составам, 11 – в крупном и особо крупном размере.

В суд направлено 14 уголовных дел, из них по преступлениям, совершенным в составе группы лиц – восемь, в том числе три в составе организованных преступных групп (ОПГ). 20 человек привлечены к уголовной ответственности.

Особое внимание сотрудники УЭБиПК регионального ГУ МВД России уделяют пресечению организованной преступности по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции.

Фото: Олег УКЛАДОВ

По материалам управления возбуждено уголовное дело в отношении ОПГ, занимавшейся в Славгороде незаконным производством алкогольной продукции. Она изготавливалась под видом товарных знаков таких известных брендов, как: «Лезгинка», «ABSOLUT», «ABSOLUT VODKA», «Jack Daniels», «НЕФТЬ», «NEFT», «Арбатская», «Белуга Маркет» и «Первак». В ходе расследования сотрудники управления изъяли 7610 литров спиртосодержащей жидкости (спирт), 12862 бутылки немаркированной алкогольной продукции различного наименования, 8228 пустых бутылок с наклеенными этикетками, различная фурнитура, оборудование для розлива.

Уголовное дело направлено в суд. Материальный ущерб составляет свыше восьми миллионов рублей.

Сотрудники группы ЭБиПК ОМВД России по Локтевскому району 28 мая 2022 года обнаружили и изъяли 598 коробок алкогольной продукции с признаками подделки и маркировкой Республики Казахстан. В них находились 3588 бутылок водки «Золотой стандарт» объем пол-литра каждая (всего 1794 литра) на сумму 746 304 рубля исходя из минимальной стоимости алкоголя. По этому факту также возбуждено уголовное дело.

До 10 лет лишения свободы

В этой связи стоит добавить, что за незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Что касается административной ответственности, то согласно действующему законодательству, она наступает, в частности, за оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства (ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ).

По статье 14.17 ответственность грозит за нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции административная ответственность предусмотрена статьей 14.18.

Статья 14.19 содержит нормы об ответственности за нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их производстве или обороте.

За искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков декларирования производства, оборотам и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей наступает ответственность по ст. 15.13 КоАП РФ.

Санкциями этих статей предусмотрено наказание в виде штрафа должностным лицам в размере от 10 000 до 15 000 рублей, юридическим лицам – от 200 000 до 500 000 рублей. Также предусмотрена конфискация этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, произведенного продукта, оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств и иных предметов, использованных для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В уголовном законодательстве ответственность за нарушения в обороте алкоголя и спиртосодержащей продукции предусмотрена также целым рядом статей.

Так, например, статья 171 УК РФ регламентирует ответственность за незаконное предпринимательство. В частности, ст. 171.1 – за производство, приобретение, хранение перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.

Статья 238 предусматривает наказание за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание за вышеперечисленные преступления предусмотрено ч. 4 ст. 238 УК РФ вплоть до лишения свободы на 10 лет.

Смотрим на цену и изучаем упаковку

Подавляющее большинство случаев реализации контрафакта приходится на нелегальные торговые точки и интернет-сайты.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На что нужно обращать внимание, приобретая алкоголь или спиртосодержащую продукцию? Прежде всего, на цену. Так, в розницу водку можно приобрести легально не дешевле чем 243 рубля за пол-литра, коньяка – 446 руб., бренди – 324 руб. Для игристых вин и шампанского объемом 0,75 литра и другого алкоголя из виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного или вискового дистиллятов цена составляет не менее 169 рублей.

Излишне напоминать, что алкоголь нужно приобретать только в стационарных торговых организациях, имеющих соответствующую лицензию. Копия этого документа должны быть размещена в магазине в общедоступном месте.

Кроме того, необходимо обращать внимание на внешний вид бутылок. Так, колпачок должен плотно прилегать к стеклу, не прокручиваться, при переворачивании стеклотары ее содержимое не должно вытекать. Коробка или бутылка должны быть без повреждений и деформаций. Этикетка с информацией должна быть ровной, без подтеков клея, плотно прилегать к упаковке. На ней, в свою очередь (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), должны быть размещены федеральные марки для отечественного алкоголя и акцизные – для импортного. Название товара и его объем на марке должны совпадать с этикеткой. Акцизная марка должна быть целой, без повреждений, легко читаемой.

Справка

В подлинности федеральной специальной марки или акцизной марки можно убедиться следующим образом:

1. Росалкогольрегулирование разработало специальный сервис, на котором любой желающий может проверить марку, путем ввода цифр с акциза.

2. В магазине, торгующем алкоголем, на кассе обязательно должен быть сканер, который считывает с акцизной марки информацию и передает ее на сервер Росалкогольрегулирования. Покупатель получает чек с QR-кодом. Если такой чек не выдали, значит, магазин торгует неофициально.

3. На смартфон можно установить приложение «АнтиконтрафактАлко». Сервис наглядно отображает организации, имеющие лицензию на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией.

Автор: Илья Петров