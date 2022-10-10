Выкидываем мешок с обидами. Почему холерики и меланхолики чаще болеют раком

Барнаульский онкопсихолог Алла Лобанова Фото: Алтайский онкологический диспансер

10 октября отмечается День психического здоровья. Накануне этой даты барнаульский онкопсихолог Алла Лобанова рассказала «Комсомолке» о том, почему много болезней от нервов, какие люди чаще болеют раком и как настроить мысли для выздоровления.

Все болезни от нервов?

Фраза «все болезни от нервов» родилась не на пустом месте. По словам психолога Аллы Лобановой, действительно, психосоматических болезней очень много.

- На самом деле стресс человеку нужен. Благодаря ему мы развиваемся и закаляемся, иначе мы бы так и бегали бы от саблезубых тигров, – отметила психолог. - Но когда стрессовая ситуация затягивается, это грозит большими проблемами со здоровьем.

Как пояснила эксперт, при стрессе вырабатываются адреналин и норадреналин, которые запускают симпатическую систему человека. Эта система активатор всего организма. К примеру, поднимается давление, появляется тахикардия, нарушается сон, начинает неправильно работать желудочно-кишечный тракт и т.д.. В результате организм работает на истощаемости и возникают разные болезни, которые называются психосоматическими.

Рак - болезнь печальной души?

На вопрос, правда ли что рак - болезнь печальной души, как его иногда называют, онкопсихолог ответила так:

- Судя по моему опыту, существуют несколько причин возникновения онкологии. Есть внешние - это агрессивная окружающая среда, и внутренние - это как раз психология. Здесь должны объединиться несколько факторов. Во-первых, наследственность. Во-вторых, три черты характера: стремление жертвовать, спасать и все на себе везти, перфекционизм (стремление к идеалу, с установками так и не иначе) и повышенная эмоциональность.

По наблюдениям Аллы Лобановой, сангвиники и флегматики по типу темперамента, более устойчивые к стрессу и менее подвержены онкологии, чем быстро раздражающиеся холерики и склонные все драматизировать меланхолики.

Барнаульский онкопсихолог Алла Лобанова Фото: Алтайский онкологический диспансер

Переезд, обернувшийся онкодиспансером

- Стресс является триггером, спусковым механизмом, - говорит психолог.

Для того, чтобы сделать понятным этот алгоритм Алла Лобанова рассказала историю одной из своих пациенток.

- Когда ей было 18 лет, мама умерла от онкологии. И девушка, склонная к драматизации, постоянно страдала и плакала, ей казалось, что она никому не нужна. Потом все наладилось, вышла замуж, родила детей. Но однажды мужа-егеря отправили в глухую деревню, вскоре он уговорил жену с детьми туда переехать. И это для активной блогерши, любившей общество, стало стрессовой ситуацией, откинувшей ее психологически в юношеские страдания после смерти мамы. Эта женщина опять почувствовала себя одинокой и… через полгода оказалась у нас в диспансере. Был фактор наследственности был, но стресс стал спусковым крючком. После операции женщина вернулась в город.

Как справляться с гневом

Самая большая ошибка людей, по мнению Аллы Лобановой, уверенность, что с эмоциями справляться нельзя.

- Думают, тело и ум можно тренировать, а эмоции нет, это неверно, - подчеркнула практикующий онкопсихолог.

К примеру, есть даже специальные упражнения, помогающие справляться с гневом и злостью.

- Самое главное в гневной ссоре слушать слова, а не интонацию,- советует специалист. - Нужно помнить, что люди кричат от бессилия, важно послушать, понять суть, откидывая оскорбления, а потом взять паузу. Сказать «надо выйти», к примеру, продышаться, осмыслить, как поступить и выгодно выйти из этой ситуации.

Спасательные круги

Приведем еще несколько упражнений для того, чтобы не копить обиду и раздражение от Аллы Лобановой.

Соберите мысленно все неприятное в области легких и выдуйте в воображаемый мешок, после чего выкинете его в окно. Другой способ - нарисовать неприятность на бумаге, а после смять или сжечь этот листок. Еще одно простое, но эффектное действо: берешь чистый листочек и рисуешь круги, пока не успокоишься.

- Круг – это самая гармоничная фигура, хорошо успокаивает, - подчеркнула эксперт.

Достучаться до небес

В практике Аллы Лобановой были случаи, когда пациенты отодвигали смерть, меняя мысли.

- Я часто рассказываю такую историю. Мужчину прооперировали, операция была на головном мозге, стадия была тяжелая, никто из врачей и полугода не давал. Но больной прожил после этого еще пять лет, потому что родственники пообещали: «Приедешь на море». Он носил тельняшку и постоянно про море говорил, надежда давала позитивный настрой и смысл, - вспоминает онкопсихолог. - Еще одна история. Пациентка, которая весила 40 кг, во время нашей первой встречи сказала: «Я ничего не хочу, дайте умереть спокойно». Когда стали разговаривать для чего стоит еще пожить, зашла речь о любящем муже. Через месяц она стала ходить. Потом уже через три года я на улице видела их с мужем гуляющими. Негативные мысли действительно нас разрушают, и мистики здесь никакой нет. У нас у всех есть в мозгу нейроны, путем повторов вырабатываются нейронные связи. И если вы каждый день будете говорить себе: «Я умру, жизнь не нужна», организм начнет разрушаться.

При этом слова «Я выздоровею», по словам Лобановой, не обязательно ведут к выздоровлению.

- Дело в том, что мозг не воспринимает обобщение,- пояснила специалист. – установки должны быть узко-направленные. К примеру, «у меня исчезают раковые клетки в такой-то области (с указанием где именно)». Позитивные мыслеформы желательно повторять каждый час и лучше вслух. И постепенно человек начинает в это верить (если не верил), а организм начинает подстраиваться.

Эксперт подчеркнула при этом, что работа с нейронными связями довольно длительная и не такая простая, как кажется.

- Поэтому я всегда говорю, что не надо отказываться от операции, лечения, можешь не успеть, но как профилактика после операции это очень хорошая вещь, - заметила врач, добавив, что сила установок, заставляющих нейроны выстраивать правильные для нас связи, работает и в других нужных нам случаях.

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