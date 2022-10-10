Пожар в Горно-Алтайске 9 октября 2022, где погибли трое человек Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Вечером 9 октября в Горно-Алтайске в доме №59 по пр. Коммунистический произошел пожар. Люди в панике и в дыму бегали по подъезду. А после тушения огня обнаружили троих погибших.

В ГУ МЧС по республике Алтай рассказали, что сообщение о возгорании в квартире на четвертом этаже пятиэтажки поступило в 23.23. Когда спасатели прибыли на место, из окна шел дым.

- У людей возникла паника из-за распространения дыма. Жильцы, не осознавая опасность, вместо того, чтобы выходить на улицу, стали подниматься на этаж выше, создавая тем самым угрозу гибели и травмирования людей, - рассказали в ведомстве.

Специалисты создали пять звеньев газодымозащитной службы, и в полной темноте и в дыму находили людей, надевали им спасательные маски и выводили. Помощь в эвакуации оказывали сотрудники МВД. Вместе с пожарными они направляли людей к выходу в безопасное место.

В итоге во время пожара в пятиэтажке в Горно-Алтайске 9 октября 2022 вывели 29 человек, в том числе 11 детей. Однако троих человек спасти не удалось. Они находились в квартире, где возник пожар.

- Очаг возгорания обнаружили и ликвидировали в кратчайшие сроки на площади 18 квадратных метров. В квартире за неуплату было отключено электричество и водоснабжение, там находились пять человек. Пожарные спасли двоих и обнаружили тела трех, - рассказали в МЧС.

В ликвидации пожара было задействовано 37 человек личного состава и 9 единиц от МЧС. На место выезжали также сотрудники скорой помощи, полиции, Горэлектросети, Следственного комитета – всего 67 человек и 19 единиц техники.

Сейчас следователи и пожарные устанавливают причину возгорания.

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