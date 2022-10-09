Алтай криминальный. Сколько в крае было совершено убийств и других преступлений

За первых восемь месяцев 2022 года в крае зарегистрировали 88 убийств и покушений на убийство Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае чаще, чем во многих других регионах дают взятки и занимаются незаконным оборотом оружия. Такие выводы следуют из рейтинга Генпрокуратуры РФ по показателям преступности за период с января по август 2022 года.

16-е место по числу преступлений

В Алтайском крае за период с января по август 2022 года зарегистрировали свыше 26 тысяч преступлений. С таким показателем в рейтинге Генпрокуратуры РФ регион занял 16-е место среди других субъектов страны.

На первом месте по количеству преступлений в рейтинге стоит Москва (94,6 тыс.), на втором - Краснодарский край (52,8 тыс.) и на третьем Московская область (50,2 тыс.).

Также в преступной десятке по итогам восьми месяцев оказались Челябинская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан и Самарская область.

Взятки и оружие

Согласно рейтингу, Алтайский край входит число лидеров по количеству дачи взяток. Регион занял шестое место по числу преступлений по статье 291 УК РФ. С января по август 2022 года было выявлено 90 фактов дачи взятки. А вот в рейтинге получения взяток регион занял 20-е место. Таких случаев (ст. 290 УК РФ) в Алтайском крае выявлено только 59.

Также край занимает 9 место среди регионов по числу преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. За отчетный период было выявлено 360 таких фактов.

Убийства и нераскрытые преступления

За первых восемь месяцев 2022 года в крае зарегистрировали 88 убийств и покушений на убийство, а также 289 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

По данным Генпрокуратуры РФ за отчетный период, в Алтайском крае свыше 10,5 тысяч нераскрытых преступлений. Из них три нераскрытых убийства и покушения на это.

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