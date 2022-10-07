Из-за густого тумана в Барнауле задержаны авиарейсы: положена ли пассажирам компенсация

Барнаул в тумане Фото: Анна СЕМИНА

Уже почти неделю Барнаул по утрам накрывает густой туман. Для кого-то это забава, повод сделать фото, а вот для самолетов настоящая беда. Несколько дней подряд воздушные судна либо прибывали с задержкой, либо пилоты принимали решение приземлиться в Новосибирске или Кемерово.

А сегодня, 7 октября утром туман и вовсе снизил видимость практически до нуля. Из-за этого некоторые самолеты до сих пор находятся в пути – службы барнаульского аэропорта заранее предупредили авиакомпании о том, что не принимают судна на посадку и поэтому рейсы задержали еще на этапе отправки.

Барнаул в тумане Фото: Анна СЕМИНА

Так как задержка в некоторых случаях составила от одного часа до трех часов, то на какие-либо компенсации пассажиры рассчитывать не могут. Согласно действующим правилам, авиакомпании должны предоставить клиентам прохладительные напитки, если отправление задерживается больше, чем на два часа, и горячее питание – если больше четырех часов.

Отметим, по состоянию на 11.00, из Барнаула вылетели практически все утренние рейсы. Однако судна «Аэрофлота» и «Победы» из Москвы в краевой столице приземлились лишь около половины одиннадцатого, хотя по расписанию «Победа» должна была прибыть в начале шестого утра.

Барнаул в тумане Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские синоптики предупреждают, что туманы продолжатся. Так в субботу, 8 октября, в Барнауле ожидается до +16 и преимущественно без осадков, но утром белая пелена все же окутает город. Возможно, только в воскресенье небо будет ясное.

В целом по краю ситуация аналогичная – мало осадков, днем тепло, а с рассветом туман. Причем по предварительным прогнозам 8 октября в регионе ожидается до +22 градусов, а 9-го – потеплеет еще на один градус.

Пока же жители краевой столицы продолжают делиться в социальных сетях фотографиями загадочного Барнаула. Сегодня его особенно сильно заволокло туманом.

Барнаул в тумане Фото: Анна СЕМИНА

– «Просто мир не прогрузился. Надо понизить настройки графики...», «надо представлять себя Ёжиком... в тумане. Лошадка-а-а-а?», «Фильм Мгла начался», - шутят в социальных сетях жители Барнаула.

А грибники уже потирают руки и готовятся к продолжению «тихой» охоты.

Барнаул в тумане Фото: Анна СЕМИНА

Барнаул в тумане Фото: Анна СЕМИНА

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