В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека

Во многих других регионах задания по первому этапу частичной мобилизации уже выполнили Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, по данным на 6 октября, пока не призван ни один человек. Об этом сообщил сенатор Владимир Полетаев в своем telegram-канале после встречи с военным комиссаром региона Олегом Денисенко.

Со слов Денисенко, военкоматы пока актуализируют имеющиеся данные о гражданах. Повестки направляются, но лишь для уточнения информации, а не для мобилизации. Во всех муниципалитетах работают «горячие линии», по которым специалисты отвечают на возникшие вопросы, связанные с мобилизацией.

Данная новость взбудоражила всю страну - как так, почему в других регионах призывают сотнями, а на Алтае никого. Однако это не совсем так. Многие путают два Алтая - Алтайский край, в котором проживает более 2 млн человек и Республику Алтай с ее населением 221 тыс человек. Так вот в Алтайском крае под частичную мобилизацию попали сотни, а в Республике, действительно, никто. По данным наших источников, причина тому, что в Республике действует так называемая «нулевая квота», которая выводится исходя из численности населения и процентного соотношения мужчин. Однако официально это «Комсомолке» подтвердить в пресс-службе регионального правительства не смогли, сославшись на то, что данные сведения закрыты.

Кстати, несмотря на то, что в рамках частичной мобилизации в Республике Алтай не призвали никого, в регионе были свои добровольцы. Так, депутат алтайского госсобрания Денис Шубин отправился в зону СВО по собственному желанию. Об этом рассказал на сессии Эл Курултая спикер парламента Артур Кохоев.

Напомним, в целом в России планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию уже прибыли почти 200 тысяч граждан. Губернатор Алтайского края также сообщил, что задание по первому этапу частичной мобилизации в регионе выполнено полностью.

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