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Общество7 октября 2022 4:30

В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека

Об этом сообщил главный военком региона
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Во многих других регионах задания по первому этапу частичной мобилизации уже выполнили

Во многих других регионах задания по первому этапу частичной мобилизации уже выполнили

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, по данным на 6 октября, пока не призван ни один человек. Об этом сообщил сенатор Владимир Полетаев в своем telegram-канале после встречи с военным комиссаром региона Олегом Денисенко.

Со слов Денисенко, военкоматы пока актуализируют имеющиеся данные о гражданах. Повестки направляются, но лишь для уточнения информации, а не для мобилизации. Во всех муниципалитетах работают «горячие линии», по которым специалисты отвечают на возникшие вопросы, связанные с мобилизацией.

Данная новость взбудоражила всю страну - как так, почему в других регионах призывают сотнями, а на Алтае никого. Однако это не совсем так. Многие путают два Алтая - Алтайский край, в котором проживает более 2 млн человек и Республику Алтай с ее населением 221 тыс человек. Так вот в Алтайском крае под частичную мобилизацию попали сотни, а в Республике, действительно, никто. По данным наших источников, причина тому, что в Республике действует так называемая «нулевая квота», которая выводится исходя из численности населения и процентного соотношения мужчин. Однако официально это «Комсомолке» подтвердить в пресс-службе регионального правительства не смогли, сославшись на то, что данные сведения закрыты.

Кстати, несмотря на то, что в рамках частичной мобилизации в Республике Алтай не призвали никого, в регионе были свои добровольцы. Так, депутат алтайского госсобрания Денис Шубин отправился в зону СВО по собственному желанию. Об этом рассказал на сессии Эл Курултая спикер парламента Артур Кохоев.

Напомним, в целом в России планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в армию уже прибыли почти 200 тысяч граждан. Губернатор Алтайского края также сообщил, что задание по первому этапу частичной мобилизации в регионе выполнено полностью.

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