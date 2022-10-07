На Алтае 9-летний мальчик погиб в ДТП с мотоциклом, которым управлял 17-летний подросток

17-летний подросток был госпитализирован в больницу с травмами Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 6 октября произошло ДТП с участием мотоцикла, в котором погиб девятилетний мальчик. Подробности случившегося рассказала помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

ЧП произошло в селе Повалиха Первомайского района. Двое несовершеннолетних ехали на мотоцикле «Урал». За рулем находился 17-летний подросток, который и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП погиб девятилетний мальчик, который сидел в люльке «Урала». Прокурор Первомайского района сразу выехал на место ЧП.

- По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа ход расследования уголовного дела поставлен прокурором Первомайского района на особый контроль, - уточняет Мария Антошкина.

Также на месте работали сотрудники ОГИБДД по Первомайскому району. Как сообщили «Комсомолке» в ведомстве, 17-летний подросток был госпитализирован в больницу с травмами.

Региональная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности дорожного движения. Правоохранительные органы устанавливают причины случившегося.

Как сообщает региональный Следственный комитет, к производству принято уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Предварительно установлено, что у мотоцикла отказали тормоза.

- При движении по улице населенного пункта у мотоцикла отказали тормоза, и он совершил наезд на камень, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства,- отмечает ведомство.

На данный момент назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские и трасологическая. Отметим, что ход расследования уголовного дела также поставлен на контроль руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю.

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