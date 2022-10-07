В Минтрансе рассказали, какие новые авианаправления откроют из Барнаула в 2023 году

В марте 2026 года в Барнауле уже должны сдать новый аэропорт Фото: Олег УКЛАДОВ

В марте 2022 года между правительством Алтайского края и холдингом «Новапорт» было подписано соглашение о модернизации действующего аэропорта. Работы по проектированию уже начались, а, вместе с тем, руководство минтранса рассматривает новые направления, которые можно открыть со следующего года.

Современный аэровокзал

– Цель проекта – качественное улучшение обслуживания граждан. Мы построим в Барнауле современный узел, который обеспечит абсолютно новый уровень комфорта для пассажиров и обслуживания авиакомпаний, - говорит в прямом эфире ЦУРа Дмитрий Коровин, заместитель министра транспорта Алтайского края. – Первый этап в настоящее время в стадии реализации. Он заключается в проектировании строительства аэровокзального нового комплекса. Его пропускная способность составит 1 млн 150 тысяч пассажиров.

Нынешнее здание воздушной гавани имеет площадь 4 тысячи квадратных метров и этого уже недостаточно для текущего пассажиропотока. Даже когда утром вылетают – 3-4 самолета с небольшим временным промежутком, протолкнуться достаточно сложно. Это создает огромный дискомфорт и для самих людей и для сотрудников.

Новое здание аэропорта будет почти в два раза больше – 8,5 тысяч «квадратов». На первом этаже расположится вход, зона регистрации и досмотра, зона обработки и получения багажа. На втором – галерея прилета, камера хранения, на третьем этаже – зона вылета. А еще наконец-то появятся телескопические трапы, причем сразу три. Таким образом, пассажиры больше не будут подниматься на борт или спускаться с него через улицу.

Еще одно новшество – будет полностью переделана схема движения перед аэропортом. Также появится краткосрочная парковка на 200 автомобилей. Долгосрочная парковка на 200 легковых машин и служебная на 70 останутся.

– Мы ожидаем, что в конце 2023 года уже пройдем экспертизу проекта и приступим к строительству. А в марте 2026 года завершим первый этап, - добавляет замминистра.

На втором этапе предстоит полностью реконструировать ныне существующее здание аэропорта под принятие и отправку международных рейсов.

- Таким образом, появится современный аэропорт общей площадью больше 12 тысяч квадратных метров, состоящий из двух зданий. Проект достаточно непростой. «Новапорт» уверяет, что будет работать с опережением сроков, - говорит Коровин.

Прирост по всем направлениям

В это же время минтранс подводит промежуточные итоги отрасли по итогам девяти месяцев и летнего туристического сезона в частности. В целом пока по всем фронтам прирост.

- В целом летний сезон отрасль отработала с ростом. Если сравнивать с ковидными временами, то отрасль на сегодня восстанавливается. Некоторые элементы наиболее прогрессивно и быстро, а некоторые к уровню прошлого года составили 100%. Все крупные автовокзалы (Барнаул, Бийск) отработали с плюсом. Так, барнаульский обслужил 880 тысяч человек, бийский – 430 тысяч, - говорит Дмитрий Коровин.

Отмечается рост на межрегиональных автобусных маршрутах в Яровое и Белокуриху. Как правило, это сезонные направления, которые открываются минтрансом России из других регионов Сибири.

- Мы отмечаем большее количество маршрутов по этим направлениям и рост количества пассажиров, - подтверждает спикер. – Кроме того, рост автомобильного транспорта на федеральных трассах составил более 20%.

Большая часть автомобилистов все также движется по направлению к алтайским предгорьям, в Белокуриху, а со стороны Кузбасса, Новосибирской и Томской области – в Яровое.

На железнодорожном электротранспорте также отмечается увеличение пассажиропотока: более 6 млн человек уже воспользовались услугами РЖД.

- На сегодня мы идем с небольшим плюсом. К сравнению, в прошлом году мы закончили с показателем в 7 млн 700 тысяч человек, - говорит Коровин.

Из дальних направлений с барнаульского железнодорожного вокзала в этом году можно отправиться в Абакан, Пермь, Москву, Адлер, Алматы, Новокузнецк, Бишкек, Северобайкальск, Томск. По данным городам с начала года разъехались уже 424 тысячи человек, что на 4% больше, чем показатели прошлого года.

Еще одна из самых популярных точек транзита – это аэропорт Барнаула. Он уже не первый год держится на уровне около 500 тысяч пассажиров. Но при этом есть предпосылки к увеличению этого показателя. Таким образом, к концу 2022-го можно выйти на цифру около 600 тысяч человек. На сегодняшний день из барнаульской воздушной гавани можно улететь по девяти направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Пермь, Сочи, Казань и другие.

- Я думаю, росту пассажиропотока способствует субсидирование таких рейсов как Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Пермь. Это позволяет зафиксировать стоимость билетов и влиять на подвижность людей. Так что могу сказать, что положительная динамика идет по всем видам транспорта, - добавляет специалист.

Уже сегодня формируются бюджеты на различных уровнях, прорабатываются новые направления. Так уже в следующем году могут запустить самолеты, к примеру, в Челябинск. Основную часть всех остальные рейсов также сохранят.

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