Что необычного представили молодые дизайнеры на выставке «PRO БУДУЩЕЕ» в Барнауле

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в выставочном зале музея «Город» открылась III Международная молодёжная выставка-конкурс дизайна «PRO БУДУЩЕЕ». Она посвящена 85-летию Алтайского края. В девяти номинациях свои работы представили молодые дизайнеры со всей России и зарубежных стран, в том числе из Казахстана, Азербайджана, Болгарии и Китая. Выставка продлится до 25 октября.

Выставка удивляет разнообразием работ: от классического графического до анимационного дизайна. Каждый найдет для себя что-то интересное. Необычные костюмы, в которых заложена история народов, или, наоборот, отвечающие последним трендам. Также на выставке представлены дизайны ландшафтов, упаковок, книг и предметов - около 500 изделий. Во всех работах чувствуется что-то свежее, пройденное через призму именно молодого поколения, так как участие в биеннале принимают дизайнеры от 15 до 35 лет.

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

- Впервые в нашем городе в рамках биеннале дизайна пройдет 22 Всероссийская выставка-конкурс товарных знаков «Золотая блоха» и юбилейная выставка плакатов Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела», - уточняют в выставочном зале.

Кстати, параллельно с выставкой проходят открытые лекции и мастер-классы от ведущих российских дизайнеров. Специалисты рассказывают об авторском праве, работе с брендами и заказчиками, трендах в каждом конкурсном направлении. Также участники конкурса и все желающие смогут попробовать себя в каллиграфии, вязи (вид древнего декоративного кириллического письма), поработать с керамикой и т.д. Программу мероприятий можно посмотреть на сайте музея «Город».

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что конкурс-выставка продлится до 25 октября. Имена победителей назовут в 17:00 в концертном зале АГИК (проспект Ленина, 66). Конкурсные работы можно посмотреть по адресу проспект Ленина, 111.

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная молодежная биеннале дизайна «PRO БУДУЩЕЕ» Фото: Олег УКЛАДОВ

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