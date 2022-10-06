Поражение и три победы: Хоккеисты «Динамо-Алтай» провели первую домашнюю серию нового сезона

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

1-2 и 4-5 октября хоккеисты барнаульской команды «Динамо-Алтай» провели серию домашних матчей Первенства ВХЛ сезона 2022/23. На своем льду они принимали самарский ЦСК ВВС.

Серия выдалась непростая и противоречивая. Первая встреча завершилась в пользу гостей со счетом 1:4. На следующий день подопечные Евгения Бакланова собрались и смогли взять реванш, правда, только в овертайме – 5:4.

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

В оставшихся двух матчах ситуация была примерно такая же, лишь за единственным отступлением – и в дополнительные минуты победитель так и не определился, поэтому его вычисляли в серии буллитов. 4 октября вратари продемонстрировали прекрасную выдержку: переиграть их оказалось не так-то просто. Одну единственную ставшую по итогу победной шайбу забросил наш Владислав Янцен. Итог – 5:4 в пользу «Динамо-Алтай».

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне, 5 октября, барнаульцы вновь победили по буллитам – 4:3. Николай Патрушев кистевым броском в верхний угол установил окончательный счет матча и тем самым подвел итог серии. Наша команда одержала три победы из четырех возможных.

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

Комментарии:

Юрий Мордвинцев, главный тренер команды ЦСК ВВС:

- Я человек новый пока в этой лиге, и насколько я понимаю, «Динамо-Алтай» - это один из самых серьёзных соперников, поэтому могу сказать, что провели хорошие две игры, обоюдоострые, мне очень понравились, а то, что они поделились, так, наверное, и должно было быть. Кому-то сегодня больше повезло, кому-то – меньше, кому-то вчера повезло. Я вчера, когда у меня спросили, какая игра будет с вашей стороны, ответил - интересная, и, по-моему, не ошибся. Поздравляю Евгения с сегодняшней победой!

Евгений Бакланов, главный тренер команды «Динамо-Алтай»:

- Я соглашусь с Юрием Дмитриевичем, две интересные игры, содержательные, как теннис: «туда-сюда», такие игры нравятся зрителям. Я думаю, что зрители на трибунах получили удовольствие. По вчерашней игре: поздравляю команду Самары и Юрия Дмитриевича с победой, шанс был у нас, мы много играли в большинстве, но не пошло и с одним голом не выиграешь. Сегодня немножко перестроили большинство, пошли на ворота, забили. Всех болельщиков с победой!

Впереди у динамовцев выездная серия в Набережные Челны, где наши хоккеисты сыграют с местными «Челнами». Матчи состоятся 15-16 и 18-19 октября. Дома увидеть «Динамо-Алтай» можно будет 11-12 и 14-15 ноября. На льду «Титов Арены» принимаем казанский «Феникс».

Отметим, на текущий момент дружина Евгения Бакланова занимает второе место турнирной таблицы, уступая одно очко ЦСК ВВС.

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Олег УКЛАДОВ

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