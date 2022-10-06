«Прием, прием как слышно?»: житель Алтая спалился со спецустройством на сдаче экзамена в ГИБДД

Будущий водитель спрятал камеру под футболкой. Фото: пресс-службы СУ СК РФ по Республике Алтай

«Прием, прием! Дуб, как слышно? Как слышишь меня?» - помните этот комический эпизод сдачи экзамена из легендарного фильма «Операция Ы». Примерно такая же ситуация произошла и на Алтае. Во время попытки сдать теоретический экзамен в ГИБДД, используя специальный передатчик, местный житель попросту «спалился». Однако в данном случае провал для него обернулся уголовным делом. Причем вместе с ним под следствием оказался и его подельник - 40-летний житель Горно-Алтайска, которого обвиняют в незаконном сбыте того самого спецсредства для негласного получения информации, с помощью которого экзаменуемый пытался сдать теорию.

Мужчины договорились о сделке. Экзаменуемый, сидя в аудитории, должен был передавать информацию человеку на другом конце «провода» и получать в ответ правильные ответы. За положительный результат сдачи помощник должен был получить вознаграждение в размере около 30-40 тысяч рублей, сообщают в региональном СУСКе.

Для того, чтобы замаскировать тайное спецустройство, экзаменуемый сделал под одеждой кармашек и через маленькую дырочку вывел аппарат. Однако инспектор ГИБДД, принимавший теорию, оказался вовсе не лопух. Заметив подвох, он выставил горе-студента из аудитории, а после передал коллегам для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело в отношении экзаменуемого уже передано в суд. Вскоре вслед за ним на скамье подсудимых окажется и его подельник. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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