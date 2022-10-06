Мошенники, травля и фальшивые аккаунты: какие опасности подстерегают школьников в интернете

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

«Ростелеком» совместно с «Комсомольской правдой» провел урок для учеников 4-го класса школы № 1 города Барнаула на тему кибербезопасности. Школьникам рассказали, с какими угрозами можно столкнуться в интернете и как себя вести, чтобы избежать неприятных последствий. Мероприятие прошло на площадке «Сибирской медиагруппы».

Об опасностях в интернете в доступной форме

Урок о правилах безопасного поведения в интернете для школьников провела ведущий специалист Алтайского филиала компании Полина Азмеева.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

– Сейчас дети с компьютером на «ты», уверенные пользователи. Они знают, как снимать ролики, выкладывать посты в соцсети, быстро осваивают разные программы. Но только когда сталкиваются с атакой вирусов или виртуальным булингом, понимают, что мир интернета не такой уж безоблачный и радостный, как кажется. Своими уроками мы пытаемся готовить их к этому заранее, - поясняет Полина.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Занятие с детьми прошло в формате диалога. Ученикам показали серию короткометражных фильмов о том, как не стать жертвой мошенничества, тревожного спама, травли в интернете и распознавать фальшивые аккаунты.

Всего в мини-сериал входит шесть короткометражных фильмов, снятых режиссером Даниилом Бергером совместно с творческим объединением «Группа товарищей». Большую часть ролей исполнили воспитанники театральных студий при Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной в Москве. Консультантами при создании роликов выступили эксперты по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар».

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Отзывы школьников

Четвероклассники с интересом смотрели видео, после чего поделились впечатлениями.

Софья Василенко, ученица 4-го класса СОШ № 1:

– Я поняла, что не стоит говорить свое имя незнакомым людям. Даже если ты переписываешься с человеком в соцсетях уже неделю, не надо раскрывать информацию о том, где ты живешь и называть свой адрес. А еще ни в коем случае нельзя встречаться с теми людьми, которых ты лично не знаешь.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Дарья Попова, ученица 4-го класса СОШ № 1:

– Я узнала, что в интернет не стоит никому доверять. Если незнакомец предлагает встретиться, нужно, в первую очередь, рассказать об этом родителям. А вдруг он плохой!

Лучезар Сычев, ученик 4-го класса СОШ № 1:

– Я сам однажды наблюдал буллинг, теперь с пониманием отношусь к тому, что с любым человеком может случиться какой-то казус, но не нужно над ним смеяться и издеваться. А если в интернете оставляют негативные комментарии про тебя, то их можно заблокировать.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Все базовые правила – в одной книге

После лекции сотрудники компании передали в библиотечный фонд СОШ № 1 в подарок книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», которую написал ИТ-журналист Станислав Макаров.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

В книге подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные, как правильно придумывать, менять и хранить пароли, как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей, куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой виртуального булинга. В «Ростелекоме» уверены: чтобы успешно противостоять киберпреступникам, необходимо понимать, как именно они атакуют, в какие слабые места бьют, и исходя из этого грамотно выстраивать линию обороны.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Мини-сериал «Кибербезопасность для детей и взрослых» доступен в видеосервисе Wink. Скачать электронную версию книги можно бесплатно на официальном сайте «Ростелекома» по ссылке https://www.company.rt.ru/social/book_cybersecurity/.

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Урок кибербезопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

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