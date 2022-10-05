Домна, Секлетинья, Коммунара: у алтайских долгожителей – причудливые имена

Больше всего долгожителей в краевой столице (2 756 пенсионеров старше 90 лет) Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проживает 9 493 долгожителя в возрасте более 90 лет! Среди ровесников прошлого века немало людей с причудливыми именами. Среди молодежи такие сейчас встретишь крайне редко.

Так, по сведениям регионального Отделения Пенсионного фонда, на Алтае живут Ревлий, Кузьма, Генрих, Зиновий. Среди женских имен привлекают внимание Домна, Ена, Жозефина, Зитта, Секлетинья, Коммунара и Фетиния.

- Могу предположить, что имя Коммунара дали девочке в честь какой-нибудь коммуны. А Домна, кажется, это старинное русское имя. Но точно мне сказать сложно, - прокомментировал алтайский историк Вадим Бородаев.

По словам 80-летней Нины Панкратовой из алтайского села Зеленая роща, имя Домна в те времена было распространено. А еще вместо имен часто давали клички.

- В детстве, когда мне было лет 10, у нас в селе тоже была Домна, ее называли Домашка. А еще одну женщину звали Партийка. Имя ее не знали. А так прозвали потому, что она ездила на тракторе и была партийная, – рассказывает Нина Константиновна.

Что касается самой великовозрастной женщины в регионе, то зовут ее вполне привычно - Татьяна Акимовна. Родилась она в революционном 1917 году и в конце декабря отметит очередной 105-й день рождения. А у самого возрастного мужчины (тоже 104-летнего) имя хоть и старинное, но встречается до сих пор – Трифон.

Только цифры

Всего в Алтайском крае проживают трое долгожителей в возрасте 104 года, семерым исполнилось 103, а четверым - 102. Солидную дату 101 год отметили 23 жителя региона, и еще 30 человек стали ровесниками столетия.

При этом из 67 пенсионеров, отметивших столетний юбилей, женщин традиционно больше: 56 долгожительниц против 11 долгожителей.

Больше всего долгожителей в краевой столице (2 756 пенсионеров старше 90 лет).

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