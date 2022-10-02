Хоккеисты «Динамо-Алтай» открыли сезон домашних матчей

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Анна СЕМИНА

1 и 2 октября хоккеисты барнаульской команды «Динамо-Алтай» провели первые домашние матчи нового сезона Первенства ВХЛ. На льду «Титов-Арены» они принимали самарскую ЦСК ВВС.

Первая встреча началась довольно вяло. Половину стартового периода соперники больше присматривались друг к другу, искали слабые стороны, вратари успешно отражали атаки. В завершении пятой минуты игрок «Динамо» Андрей Соколов за задержку противника заработал штраф. Однако гости не воспользовались численным преимуществом.

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Анна СЕМИНА

Вскоре Антон Шохов сфолил на Мустафине, и пусть момент острый момент был погашен, но «Динамо-Алтай» снова оказался вменьшинстве. Ближайшие две минуты прошли относительно спокойно, и как только барнаульцы оказался в полном составе, на скамейку штрафников за подножку отправился игрок ЦСК ВВС Денис Истюфеев. Он пытался остановить нашего хоккеиста, который бросился в атаку, но судья заметил подножку.

Болельщики начали скандировать «Шайбу! Шайбу!» и динамовцы уже настроились на бросок, но Владимир Сартаков отразил все нападки, за что получил аплодисменты от одноклубников.

Из-за многочисленных штрафных игра никак не могла войти в нужное русло и только ближе к перерыву Денис Лудцев все же нашел брешь в воротах Самары – 1:0. Впрочем, радость болельщиков была недолгой: спустя каких-то 30 секунд гости сравняли.

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Анна СЕМИНА

Во втором периоде уже стало понятно, что ЦСК ВВС превосходит «Динамо-Алтай». И пусть они забросили только одну шайбу, самый запоминающийся эпизод этих 20 минут – драка. Да, это часть хоккейного «шоу» и болельщики как могли подбадривали своих любимчиков. Но игру пришлось на некоторое время приостановить: сотрудникам "Титов-Арены" пришлось счищать кровь со льда.

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Анна СЕМИНА

В заключительном игровом отрезке гости окончательно разрушили надежды на благополучный исход встречи – 1:4.

Так что на повторный поединок возлагались большие надежды. Да, это была непростая игра, но в овертайме барнаульцы все же вырвали победу – 5:4 (0:1, 2:2, 2:1; 1:0).

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Анна СЕМИНА

Комментарии:

Юрий Мордвинцев, главный тренер команды ЦСК ВВС:

- Я человек новый пока в этой лиге, и насколько я понимаю, «Динамо-Алтай» - это один из самых серьёзных соперников, поэтому могу сказать, что провели хорошие две игры, обоюдоострые, мне очень понравились, а то что они поделились, так, наверное, и должно было быть. Кому-то сегодня больше повезло, кому-то – меньше, кому-то вчера повезло. Я вчера, когда у меня спросили, какая игра будет с вашей стороны, ответил - интересная, и, по-моему, не ошибся. Поздравляю Евгения с сегодняшней победой!

Евгений Бакланов, главный тренер команды «Динамо-Алтай»:

- Я соглашусь с Юрием Дмитриевичем, две интересные игры, содержательные, как теннис: «туда-сюда», такие игры нравятся зрителям. Я думаю, что зрители на трибунах получили удовольствие. По вчерашней игре: поздравляю команду Самары и Юрия Дмитриевича с победой, шанс был у нас, мы много играли в большинстве, но не пошло и с одним голом не выиграешь. Сегодня немножко перестроили большинство, пошли на ворота, забили. Всех болельщиков с победой!

Завтра, 3 октября, хоккеисты отдыхают, а 4 и 5 октября проведут еще две игры. Начало в 19.00.

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Анна СЕМИНА

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Анна СЕМИНА

"Динамо-Алтай" - ЦСК ВВС Фото: Анна СЕМИНА

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