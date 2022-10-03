Алтайский отоларинголог рассказала, почему закладывает уши и чем это опасно

Важно вовремя обращаться к специалистам Фото: Олег УКЛАДОВ

ЛОР-врачи уверены, что иногда даже простые недомогания, например, заложенность ушей, могут привести к серьезным осложнениям, если не начать лечения вовремя. Подробнее об этом рассказала Елена Сафронова, врач-оториноларинголог Диагностического центра Алтайского края.

Почему закладывает уши?

Чаще всего человек начинает хуже слышать из-за серной пробки.

– Если у вас закладывает уши после принятия ванной, душа или других водных процедур, то вероятнее всего, у вас серные пробки. От влаги сера набухает, поэтому человек может ощущать заложенность после купания, – говорит специалист.

Серная пробка может привести к развитию воспаления – отиту. К тому же, использование ватных палочек, которые многие применяют не только снаружи в области ушной раковины, но и внутри слухового прохода, приводит к еще большему выделению и скоплению сер. В итоге может появиться серная пробка.

Также закладывать уши может при воспалении слуховой трубы. Это чаще всего происходит на фоне насморка.

– В слуховую трубу из носа попадает слизь, которая может спровоцировать гнойное воспаление в среднем ухе и даже привести к разрыву барабанной перепонки. Такое воспаление грозит длительным снижением слуха и переход процесса в хроническую форму, – отметила Елена Сафронова.

Отиты любой локализации опасны осложнениями и могут привести к менингиту или абсцессу мозга.

– Чтобы избежать таких последствий нужно хотя бы раз в год проходить осмотр у лор-врача, который при необходимости удалит серные пробки, подчеркивает отоларинголог. – В случае воспалений врач назначит ушные капли или антибактериальные препараты. Лечение должен назначить именно врач, иначе неправильно подобранное самостоятельное лечение может привести к тяжелым последствиям.

С чем связан шум в ушах? Шум в ушах в большинстве случаев – последствие или осложнение другого заболевания, из-за которого происходит нарушение питания слухового нерва. Это возможно при остеохондрозе, атеросклерозе, гипертонии, проблемах с кровообращением, инсультах или при стрессах.

– Шум опасен тем, что без должного лечения он будет постоянно нарастать, соответственно слух постепенно будет ухудшаться. Здесь очень важно найти причину, на фоне которой у человека наблюдается шум в ушах, – подчеркнула эксперт.

Диагностикой и лечением в таких случаях ЛОР должен заниматься в паре с неврологом, ведь важно сначала определить причину, чтобы затем начать правильное лечение. Пациенты не только принимают лекарства, но и проходят физиотерапию.

Напомним, ранее алтайский кардиолог рассказала, на какие сердечные симптомы нужно обратить внимание.

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