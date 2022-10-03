«Невозможно попасть на прием». Жители Алтайского края пожаловались министру Попову на дефицит врачей

Ежегодно в регионе отмечается дефицит медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края пожаловались главе регионального Минздрава Дмитрию Попову на дефицит медиков в поликлиниках. Свои обращения они прислали на онлайн-форум, который проходил на официальном сайте края.

– Не только у нас в районе и райцентре, но и во всем крае (и в городах, и в селах) большой дефицит медицинских работников. Невозможно попасть на прием к узким специалистам! Что в крае делается для решения этой проблемы? Как людям попасть к неврологам, окулистам и другим нужным врачам? – спросила у министра жительница села Тогул Арина.

Отвечая на вопрос, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов согласился, что ежегодно в регионе отмечается дефицит медиков. Причем это распространено как в городах, так и в селах. Чтобы решить эту проблему, в этом году в крае принят закон, направленный на привлечение кадров в государственные медучреждения

– Сегодня наша первостепенная задача – это укомплектование участковыми врачами, терапевтами и педиатрами сельских и городских поликлиник. Для повышения доступности первичной помощи нам необходимо увеличить число фельдшеров ФАПов, отделений и станций скорой медицинской помощи, – подчеркнул Попов.

По словам министра, при отсутствии узкого специалиста пациенты направляются в межрайонные центры. Например, Тогульский район, закреплен за Заринской городской больницей. Также на базе межрайонных больниц формируют бригады узких специалистов для командировок на прикрепленные территории районов.

Также на дефицит узких специалистов пожаловалась жительница Бийска. Нехватка медработников подтверждается цифрами, которые привел министр: обеспеченность врачами в Бийске составляет 20,4 на 10 тыс. населения, укомплектованность врачами - всего 63%.

– С 2019 года с целью привлечения и закрепления медицинских работников в медицинских организациях Бийска, действуют две муниципальные программы. В рамках муниципальной программы «Создание условий для оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи населению города Бийска» на 2019–2023 годы» вновь трудоустроенным хирургам, анестезиологам-реаниматологам, неонатологам, акушер-гинекологам, травматологам предоставляется служебное жилье и социальная помощь в размере 1,5 млн рублей, – рассказал Дмитрий Попов.

Выплачивается не вся сумма сразу, а долями. В первый год медик получает 400 тыс. рублей, во второй и третий годы – по 300 тыс. рублей, в четвертый и пятый годы – по 250 тыс. рублей.

Название второй программы - «Создание условий для оказания медицинской помощи населению города Бийска». По ней медработникам предоставляется жилье и однократная выплата в размере 250 тыс. рублей.

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