Главный алтайский инфекционист рассказал, как максимально быстро вылечиться от ковида

Важно применять эффективные способы профилактики и лечения Фото: Анна Перевощикова

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае остается неблагополучной. Заражение происходит на фоне общего сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в регионе. Помимо этого, не исключено, что скоро придет и грипп, которого, кстати, в последние два года в регионе не было. Врачи готовятся к возможным случаям микс-инфекций у пациентов. Как защититься от заболеваний и как вылечить быстро и без последний, если все же заболел, рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Лучшая профилактика

– В настоящее время эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории Алтайского края остается неблагополучной. И, несмотря на то, что в последнюю неделю мы отмечаем некоторую стабилизацию заболеваемости – есть уменьшение темпов ее прироста, все-таки ежедневное количество вновь выявленных случаев сохраняется достаточно высоким, – отмечает Валерий Шевченко.

При этом на фоне заболеваемости ковидом ожидается приход гриппа. Ранее медики и специалисты Роспотребнадзора уже предупреждали, что вирус может вернуться в Алтайский край с новой силой. Циркуляция гриппа в России практически исчезла с началом пандемии коронавируса. Инфекцию почти не выявляли в 2020-м и 2021-м. И за эти два года иммунитет людей ослаб, поэтому заражение гриппом может быть очень опасным.

По словам Валерий Шевченко, не исключены и микст-инфекции у пациентов – когда человек заражается одновременно ковидом и гриппом или ковидом и ОРВИ.

– Важно применять эффективные способы профилактики. И я говорю в первую очередь, конечно же, о вакцинации, – подчеркивает инфекционист. – Вакцинация против новой коронавирусной инфекции, учитывая, что мы не вышли из периода неблагополучия, должна проводиться каждые полгода. Ну и сейчас оптимальный временной период быть привитым против гриппа – до прогнозируемого подъема заболеваемости гриппом у нас есть запас как минимум полтора-два месяца. Это удобный случай спокойно, безопасно и эффективно и безопасно сформировать защиту.

Ранее мы подробно рассказывали о вакцинации против гриппа в Алтайском крае. Чтобы поставить прививку против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту. Если вакцинация проводится ребенку - к педиатру. Также можно записаться через портал Гослуслуг и прийти в назначенное время в прививочный кабинет. От ковида поставить прививку можно также в любой из поликлиник края бесплатно.

А если уже заболел?

По словам главного инфекциониста региона, сейчас ковид может протекать достаточно легко – это особенной текущей волны и варианта вируса, однако после могут наступать серьезные осложнения. Совет прост: чтобы избежать тяжелых последствий нужно как можно быстрее начать лечиться.

–Максимально ранее обращение я за медицинской помощью и своевременное начало противовирусной терапии у пациента независимо от возраста и исходного состояния здоровья – это верный путь к быстрому выздоровлению и практически исключение возможных осложнений, связанных с ковидом, - утверждает медик. – Начало противовирусной терапии позволяет прервать инфекционный процесс, соответственно уменьшить риски или вообще ликвидировать риски развития осложнений. Позволяет быстрее выздороветь, вернуть качество жизни и работоспособность. И, с другой стороны, своевременно начатая противовирусная терапия в максимально короткие сроки приводит к тому, что пациент перестает выделять вирус.

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