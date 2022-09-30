Пейзаж осени: необычно яркий сентябрь в Барнауле и ранний снегопад

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция города Барнаула предупреждает водителей и пешеходов о непогоде: накануне выпал снег и стало скользко, как на дорогах, так и на тротуарах, а ведь еще совсем недавно мы встречали и радовались золотой осени.

В социальных сетях еще совсем мало фотографий из красочного дендрария, да и в опавшей листве пока не поваляешься. Многие деревья все еще зеленые и снег на таком разноцветном фоне выглядит довольно непривычно и странно, но синоптики успокаивают: для сентября это не то чтобы нормальная погода, просто ничего необычного. «Осень. Так бывает», - разводят они руками.

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В принципе, чего такого стоило ожидать: матушка-природа подарила жителям Алтайского края ранее лето, которое наступило аж в апреле, так что снег в сентябре это как на сдачу – вроде бы и мелочь, а забрать придется.

К сожалению, прогноз не утешительный – бабьего лета уже не будет, но потепление на следующей неделе все же придет. По предварительным прогнозам, днем воздух прогреется до +15 …+17 градусов, так что еще рано доставать зимнюю одежду и обувь. А вообще, окончательно снег ляжет минимум через месяц. Так что еще можно успеть запланировать поход в тот самый дендрарий.

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, фотокорреспондент «Комсомолки» уже прошелся по краевой столице и поймал в свой объектив Барнаул и в снегу и в яркой листве. Запоминайте места и вперед, за лучшими кадрами!

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Осень 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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