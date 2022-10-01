Октябрь вряд ли будет легким месяцем Фото: Анна Перевощикова

Нынешние времена спокойными не назовешь – многие жители Алтайского края всерьез озабочены мыслями, что будет дальше. «Комсомолка» решила заглянуть в будущее и обратилась за помощью к барнаульскому нумерологу Марии Чупруновой. Эксперт рассказала, какими будут октябрь и ноябрь 2022 согласно нумерологии.

Прогноз нумеролога на октябрь 2022

По словам Марии Чупруновой, октябрь вряд ли будет легким месяцем. Главная цифра октября – семерка. Вопреки заблуждениям, семь – отнюдь не счастливая цифра, она относится к Сатурну – очень сложной планете.

- Сатурн – это планета контроля, давления, которая может нести большие неприятности, если не делать то, что положено. Поэтому необходимы серьезное планирование и контроль, и ситуация в стране это подтверждает, иначе может произойти большое зло. Нужно все делать пошагово, без рывков, без нагнетания обстановки, без чрезмерной эмоциональности. Необходимо также смягчать информационную войну, которая ведется сейчас. Проблем очень много, и они могут быть и не решены в течение октября, - подчеркнула Мария Чупрунова.

Прогноз нумеролога на ноябрь 2022

- Ноябрь, как ни странно, может быть проще, лучше своего предшественника, так как главная цифра – восьмерка. Это цифра переговоров, умиротворения, увеличения тактичности. Но опять же все будет зависеть от того, как нас подготовит к этому семерка – октябрь. Ноябрь сулит смягчение обстановки. Если этого не произойдет, то в декабре ничего хорошего ожидать не стоит, - добавила барнаульский нумеролог.

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