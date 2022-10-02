«Услышав эту жуткую историю, он отказался»: почему Шукшин не стал снимать фильм на Телецком озере

Памятник Василию Шукшину в Сростках Фото: Олег УКЛАДОВ

Ровно 48 лет назад, 2 октября 1974 года, умер писатель, актер и режиссер Василий Шукшин. В начале 60-х годов наш земляк снимал на Алтае свой знаменитый фильм «Живет такой парень». Изначально для съемок он выбрали живописный берег Телецкого озера. Однако планы изменил трагический случай.

Об этой жуткой истории кандидату педагогических наук, доценту Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина Галине Петрищевой рассказал ныне покойный Виктор Бурдин. Мужчина в те годы занимался туристической деятельностью - организовывал маршруты, водил группы. В тот момент он как раз был на Телецком озере и встречался с самим Шукшиным.

- Группа приехала выбирать место для съемок. Телецкое озеро тогда уже было знаменитым. Но Шукшин заметил, что у всех местных удрученное состояние. Он стал спрашивать: что же случилось? И ему рассказали об этом случае, - говорит Галина Сергеевна.

Как выяснилось, незадолго до приезда кинодеятелей на берегу озера двух туристов убила медведица. Разъяренная мать спасала своего детеныша.

- Группа туристов шла по берегу, где находится Алтайский государственный заповедник. Двое отстали и увидели, как к озеру подбежал медвежонок, чтобы попить воды, - пересказывает историю Галина Петрищева. - Туристы схватили его, посадили в рюкзак и побежали догонять остальных, чтобы им показать малыша.

Однако испуганный медвежонок так заверещал, что его услышала мать, которая была в лесу. Она моментально скатилась с косогора, догнала туристов и с яростью на них накинулась, чтобы отобрать своего детеныша. С мужчины, который нес малыша, медведица попросту сняла скальп!

- Видимо, когда она пыталась забрать детеныша, то проскребла туристу лапой по голове. И второго человека тоже задрала насмерть. Медвежонка при этом вытащила из рюкзака и унесла с собой, - говорит кандидат педагогических наук.

Туристы, которые не дождались товарищей, решили вернуться за ними, посмотреть, почему их так долго нет. И увидели эту страшную картину…

Услышав эту трагическую историю, Шукшин решил не снимать фильм на Телецком озере и выбрал другое место – в районе алтайского поселка Долина Свободы. Лента была поставлена в 1964 году.

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