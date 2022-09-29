Глава Минцифры Максут Шадаев встретился с победителями и лауреатами конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
На территории России по-прежнему не планируют блокировать доступ к видеохостингу YouTube, а за использование VPN-сервисов ответственность пока не предусмотрена. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев 28 сентября на встрече в Москве с победителями и лауреатами конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», в числе которых была главный редактор «Комсомольской правды Барнаул» Ольга Ведерникова.
О VPN-сервисах
Весной 2022 года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в России не будут вводить уголовную или административную ответственность за использование VPN-сервисов. Главный редактор «КП- Барнаул» Ольга Ведерникова спросила у главы Минцифры, будет ли пересмотрено данное решение в связи с последними событиями и пользуется ли он сам приложениями VPN.
Встреча в Москве с победителями и лауреатами конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
- Честно, я пользуюсь, но в исследовательских целях. Смотрю, насколько зарубежные площадки продолжают создавать определенный контент. Я периодически захожу в Facebook* (принадлежит Meta - экстремистской организации, запрещенной на территории РФ), смотрю там вставки в ленту. И пользуюсь разными VPN- сервисами, потому что в том числе изучаю их работоспособность, - рассказал Максут Шадаев.
По поводу введения ответственности, глава Минцифры ответил, что пока таких планов нет.
О Youtube и удалении приложений VK из AppStore
Блогеров на встрече интересовало, планируется ли в стране блокировка видеохостинга YouTube. Министр заявил, что «планов закрывать YouTube по-прежнему нет».
Встреча в Москве с победителями и лауреатами конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
Также Максут Шадаев прокомментировал удаление приложений VK из AppStore.
– Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы будем его расценивать как недружественное по отношению к российским пользователям, – сказал он
Шадаев также рассказал, что сам пользуется Android, а iPhone последний раз у него был в 2015 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Барнаульский адвокат рассказал о том, насколько безопасно пользоваться соцсетями и мессенджерами
Есть несколько способов себя обезопасить (подробнее)