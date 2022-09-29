Глава Минцифры Максут Шадаев встретился с победителями и лауреатами конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

На территории России по-прежнему не планируют блокировать доступ к видеохостингу YouTube, а за использование VPN-сервисов ответственность пока не предусмотрена. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев 28 сентября на встрече в Москве с победителями и лауреатами конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», в числе которых была главный редактор «Комсомольской правды Барнаул» Ольга Ведерникова.

О VPN-сервисах

Весной 2022 года председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в России не будут вводить уголовную или административную ответственность за использование VPN-сервисов. Главный редактор «КП- Барнаул» Ольга Ведерникова спросила у главы Минцифры, будет ли пересмотрено данное решение в связи с последними событиями и пользуется ли он сам приложениями VPN.

Встреча в Москве с победителями и лауреатами конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

- Честно, я пользуюсь, но в исследовательских целях. Смотрю, насколько зарубежные площадки продолжают создавать определенный контент. Я периодически захожу в Facebook* (принадлежит Meta - экстремистской организации, запрещенной на территории РФ), смотрю там вставки в ленту. И пользуюсь разными VPN- сервисами, потому что в том числе изучаю их работоспособность, - рассказал Максут Шадаев.

По поводу введения ответственности, глава Минцифры ответил, что пока таких планов нет.

О Youtube и удалении приложений VK из AppStore

Блогеров на встрече интересовало, планируется ли в стране блокировка видеохостинга YouTube. Министр заявил, что «планов закрывать YouTube по-прежнему нет».

Встреча в Москве с победителями и лауреатами конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Также Максут Шадаев прокомментировал удаление приложений VK из AppStore.

– Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из AppStore не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято. Мы будем его расценивать как недружественное по отношению к российским пользователям, – сказал он

Шадаев также рассказал, что сам пользуется Android, а iPhone последний раз у него был в 2015 году.

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