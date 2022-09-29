Александр Соболев претендует на звание лучшего футболиста сентября

Александр Соболев. Фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва"

Уроженец Барнаула, футболист московского «Спартака» Александр Соболев претендует на звание лучшего игрока Российской премьер-лиги по итогам сентября.

– Сентябрь подходит к концу, а значит, настало время выбрать Winline игрока месяца. В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков, - объявляют организаторы опроса.

Уже известно, что голосующими от Лиги будут известные игроки, которые ранее выступали экспертами на матчах МИР РПЛ: Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Андрей Тихонов, Олег Корнаухов и Рашид Рахимов.

«Матч Премьер» будут представлять комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

– Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком сентября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ, - добавляют организаторы.

За уже практически завершившийся сентябрь наш знаменитый земляк, ныне выступающий за московский «Спартак», Александр Соболев провел за команду три матча и забил три мяча. Но причем в списке бомбардиров этого сезона он пока на 17-й позиции. В его активе четыре гола в десяти проведенных на поле матчах.

Соперниками Соболева в борьбе за звание лучшего игрока сентября выступают Дмитрий Полоз из «Ростова» (3 матча, 3 мяча), Андрей Мостовой из «Зенита» (3 матча, 2 гола, одна голевая передача), Никита Бурмистров из «Сочи» (3 матча, 3 голевые передачи) и Лукас Вера из «Оренбурга» (3 матча, 3 голевые передачи).

Напомним, кроме клуба, Александр Соболев в этом месяце играл за сборную России. 24 сентября он провел товарищеский матч с командой Киргизии и отметился забитым с пенальти мячом. В той встрече наши ребята выиграли со счетом 2:1.

Проголосовать за барнаульца можно на странице во «Вконтакте». На момент публикации нападающий был лидером опроса болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, это все для тебя»: барнаулец Александр Соболев завоевал Кубок России по футболу

Для нападающего красно-белых Александра Соболева это был принципиальный момент. В случае победы он обещал посвятить ее памяти своей мамы, безвременно ушедшей из жизни в 2020 году. С тех пор Саша каждый свой гол посвящал ей, как своей самой первой и самой преданной болельщице, но сейчас он хотел сделать нечто большее (подробнее)