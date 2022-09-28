Председатель комитета по образованию Барнаула рассказал о безопасности школ

Система безопасности в учреждениях выстроена Фото: Герман Архаров

После трагических событий в Ижевске в барнаульских школах проверят меры безопасности. Подробнее об этом рассказал председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль.

По словам чиновника, власти не могут не реагировать на случившееся в Ижевске, однако проверки в школах краевой столицы проводили и ранее.

– Система безопасности в учреждениях выстроена. В каждом есть паспорт безопасности, где прописаны основные моменты, которые должен соблюдать руководитель. Вместе с тем мы понимаем, что есть человеческий фактор и так далее. Независимо от того, что присутствуют системы видеонаблюдения, металлорамки, кнопка тревожной сигнализации, есть определенные моменты бдительности, – заявил Андрей Муль.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк на совещании 27 сентября поручил провести внеплановую проверку, как функционируют все системы, предназначенные для безопасного пребывания детей и взрослых. Всех ответственных еще раз проконсультируют. Кроме того, в некоторых школах провели дополнительные внеплановые эвакуации.

– Школа – это не закрытое учреждение. Туда приходят много людей – родители, доставщики воды и так далее. Здесь должна быть бдительность того человека, который находится на дверях, – отметил председатель комитета по образованию Барнаула. – Мы, в том числе тренируем действия, которые должны выполнять люди. Тревожные кнопки, видеонаблюдение и ЧОП есть в каждой школе.

В комитете по образованию краевой столицы добавили, что на обеспечение безопасности в школах в 2022 году из городского бюджета выделили 64,6 млн. рублей. Деньги направили на охрану, видеонаблюдение, обслуживание «тревожных кнопок», приобретение 10 дополнительных рамок металлодетектора.

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