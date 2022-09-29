Власти готовы переобучить специалистов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае зафиксировали рекордно низкую безработицу в 1,1%. Подробнее о причинах на пресс-конференции рассказала начальник управления региона по труду и занятости населения Надежда Капура.

– На сегодняшний день ситуация на региональном рынке труда спокойная, контролируемая и стабильная. Уровень регистрируемой безработицы у нас 1,1%. Это самый низкий показатель за последние несколько лет, – подчеркнула начальник управления региона по труду и занятости населения.

На учете в центре занятости, по данным на 26 сентября, стоит рекордно маленькое количество безработных жителей Алтайского края – 11,7 тысяч человек. Это на 4,7 тысяч меньше чем в аналогичном периоде 2021 года.

Всего с начала года в Алтайском крае удалось найти работу 27 тысячам жителям региона. Наиболее востребованными профессиями по-прежнему остаются высококвалифицированные рабочие специальности. В списке аппаратчики, токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, электромонтеры пищевой промышленности, кондитеры, повара и другие.

Одной из дефицитных в регионе является и отрасль здравоохранения – нужны врачи, медсестры, фельдшеры. Также востребованы работники аграрного сектора. Например, спрос на трактористов в три раза превышает предложение, требуются и ветеринарные врачи, операторы машинного доения.

– Сегодня работа на региональном рынке есть. Мы готовы переобучить, подобрать в индивидуальном порядке и подготовить граждан под те задачи работодателей, которым необходимы кадры, – отметила Надежда Капура.

Говоря о сокращениях, чиновник подчеркнула, что некоторые предприятия в период выстраивания новых технологических или логистических цепочек принимают решение по оптимизации.

– Как правило, с целью сохранения своих коллективов работники переопределяются внутри предприятия, – пояснила начальник управления региона по труду и занятости населения. – Массовых сокращений у нас нет, есть приостановка, перевод на неполное рабочее время. Цифры незначительные и существенного влияния на рынок труда региона они не оказывают.

Ранее мы рассказывали, что за мобилизованными жителями Алтайского края сохранятся рабочие места. Жители региона смогут вернуться на них после окончания службы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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