До Дня учителя-2022 остается неделя Фото: Олег УКЛАДОВ

Часики-то тикают. До Дня учителя-2022 остается ровно неделя. Букет, коробка конфет или, может, подарок от всего класса, сделанный своими руками? Если вы все еще гадаете, что можно подарить своему наставнику, то мы вам с этим поможем. «Комсомолка» поговорила с алтайскими педагогами и узнала, о чем они мечтают (конечно, кроме хорошего поведения на уроках и выполненного домашнего задания).

Полезные мелочи из техники

Многие педагоги будут рады получить в подарок недорогую, но очень полезную технику. Например, аксессуары для компьютера – коврик, мышку, клавиатуру или флешку.

- Если рассматривать со стороны полезности в школе, то было бы приятно получить телескопическую лазерную указку, - говорит барнаульский учитель Владислава.

Также полезным будет, в том числе и для здоровья, настольный увлажнитель воздуха, который точно пригодится в холодное время года. К нему можно добавить аромамасла.

Сертификаты

Еще один вариант - подарочный сертификат. Его можно подобрать в зависимости от интересов педагогов. Беспроигрышный вариант – в книжный магазин.

- Конечно, мы очень хотим получить в подарок от наших учеников хорошее поведение в классе, чтобы можно было спокойно работать. Если говорить про материальные подарки, то было бы здорово получить книгу или сертификат в книжный магазин, - говорит педагог барнаульской школы Анна.

Канцелярия

- Если говорить о каких-то материальных вещах, то хотелось бы получить то, что точно пригодится. Это, конечно, канцелярия, - говорит педагог алтайского колледжа Екатерина. - Это просто нереально нужная вещь абсолютно любому учителю. Памятные подарки, какие-то приятные мелочи – это все тоже очень круто. Но самый лучший подарок – это внимание студентов. На самом деле для меня вообще не принципиально, что подарят. Сам факт внимания невероятно приятен.

Подарки по интересам

Выбор подарка на День учителя-2022 становится намного легче, если вы знаете увлечения вашего наставника. Например, тем, кто занимается разведением цветом, можно подарить красивое кашпо. Учителям, которые предпочитает ходить в походы или просто любят проводить время на природе, – термос.

Кстати, один из вариантов снятия стресса, который приходится по душе многим – раскрашивание картин по номерам после напряженного рабочего дня. Так можно отвлечься и расслабиться, при этом для создания такой картины не нужны особые навыки рисования.

- Я очень люблю ходить в театры, посещать выставки, участвовать в мастер-классах, поэтому была бы рада получить в подарок билет на какое-нибудь представление в наших учреждениях культуры, - говорит барнаульский учитель Наталия.

Советуем вам брать два билета, чтобы у учителя была возможность посетить мероприятие в приятной компании.

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