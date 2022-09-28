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Общество28 сентября 2022 4:20

Житель Алтая отсудил 19 тысяч рублей после укуса породистой собаки

Пес породы метис алабая бегал на улице без поводка
Вера Березовская
По закону ответственность за действия питомца несет его собственник

По закону ответственность за действия питомца несет его собственник

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Горно-Алтайка удалось отсудить компенсацию в размере 19 тысяч рублей за то, что его на улице покусала собака. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Горожанина покусала собака породы метис алабая, которая бегала по улице без поводка. После инцидента мужчина составил претензию к хозяину питомца, однако первая попытка была неудачной.

– Потерпевший гражданин обратился в Консультационный центр за помощью в составлении претензии владельцу собаки о возмещении причиненного вреда. Однако претензия осталась без удовлетворения. В связи с этим, специалисты помогли гражданину составить исковое заявление в суд. В соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса РФ к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное, – пояснили в Роспотребнадзоре.

По закон животное является объектом гражданских правоотношений. Поэтому ответственность за действия питомца несет его собственник.

В итоге в суде покусанный житель горно-Алтайса отстоял свои права. Судья вынес решение о взыскания с владельца собаки компенсацию морального вреда в размере тысяч рублей, также к этой сумме прибавились расходы на лечение в размере 2 506.50 рублей и судебные расходы в размере 1694 рубля.

Решение вступило в законную силу.

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