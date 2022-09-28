Житель Алтая отсудил 19 тысяч рублей после укуса породистой собаки

По закону ответственность за действия питомца несет его собственник Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Горно-Алтайка удалось отсудить компенсацию в размере 19 тысяч рублей за то, что его на улице покусала собака. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Горожанина покусала собака породы метис алабая, которая бегала по улице без поводка. После инцидента мужчина составил претензию к хозяину питомца, однако первая попытка была неудачной.

– Потерпевший гражданин обратился в Консультационный центр за помощью в составлении претензии владельцу собаки о возмещении причиненного вреда. Однако претензия осталась без удовлетворения. В связи с этим, специалисты помогли гражданину составить исковое заявление в суд. В соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса РФ к животным применяются общие правила об имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное, – пояснили в Роспотребнадзоре.

По закон животное является объектом гражданских правоотношений. Поэтому ответственность за действия питомца несет его собственник.

В итоге в суде покусанный житель горно-Алтайса отстоял свои права. Судья вынес решение о взыскания с владельца собаки компенсацию морального вреда в размере тысяч рублей, также к этой сумме прибавились расходы на лечение в размере 2 506.50 рублей и судебные расходы в размере 1694 рубля.

Решение вступило в законную силу.

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