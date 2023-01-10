Звал домой поиграть с собакой? В Барнауле задержали 71-летнего пенсионера по подозрению в совращении школьницы

Мужчина переписывался с ребенком в чате Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле задержали 71-летнего мужчину, который обманом якобы заставлял девятилетнюю девочку скидывать ему непотребные фото в мессенджере. Как сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, сейчас правоохранительные органы решают вопрос о квалификации уголовного дела.

По данным автора телеграм-канала, пенсионера задержали 7 января после заявления от матери потерпевшей девочки. Утром того дня она увидела, что на телефон дочери приходят странные сообщения с незнакомого номера. Прочитав переписку, женщина села обсудить с ребенком чат с незнакомцем и пришла в ужас от подробностей. Выяснилось, что на протяжении уже нескольких месяцев дедушка писал ребенку и обманом заставлял малышку скидывать ему непотребные фотографии. Кроме того, мужчина проживал в том же квартале, что и девочка, был с ней очно знаком и несколько раз пытался пригласить к себе домой под предлогом игр с собакой, но девочка к своему счастью отказывалась.

В тот же день мама малышки, как уточнил автор, обратилась в правоохранительные органы. В настоящий момент силовики решают вопрос о квалификации уголовного дела в отношении пенсионера.

Также автор добавил, что родителям стоит чаще говорить с детьми, ведь, как показывает этот случай, доверительная беседа может помочь оградить ребенка от большой опасности.

Для уточнения информации «Комсомолка» обратилась в следственное управление по Алтайскому краю, но там комментировать сообщение на данный момент отказались.

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