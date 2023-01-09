«Другие»: алтайские волонтеры станут героями масштабного проекта

Наталья Панова, волонтер приюта «Ласка» Фото: Виталий БАРАБАШ

«Сибирская медиагруппа» при поддержке «Института развития интернета» запускает масштабный мультимедийный проект «Другие». Его героями станут алтайские волонтеры – люди, которые ежедневно совершают маленькие и большие подвиги.

Они занимаются благотворительностью в самых разных сферах жизни: варят супы и каши для людей в тяжелой жизненной ситуации, учат раздельному сбору мусора и сами придерживается строгих правил, помогают животным в приюте или просто гуляют с ними. При этом у них есть постоянная работа, семья и большой круг социальных задач. Почему же эти люди выбрали такой путь и уже не могут жить по-другому? Об этом они сами расскажут в проекте.

- «Другие» - это наша благодарность волонтерам и способ подчеркнуть, что их работа крайне важна для общества. А еще – попытка вдохновить наших зрителей и читателей на поступки, которые сделают нашу жизнь лучше, - говорит руководитель проекта Юлия Абрамкина.

Одной из первых героинь станет Наталья Панова из приюта «Ласка». Девушка начала заниматься волонтерством два года назад. За это время с какими только историями ей не пришлось столкнуться. От эмоционального выгорания она спасается в заботе о приютских животных.

- Бывает, прочитаешь про очередной случай – слезы наворачиваются. Но приезжаешь сюда, и плакать становится некогда. Одних собак нужно покормить, у других – убраться, с третьей позаниматься. Сидеть и страдать просто некогда, – делилась волонтер в интервью изданию «Толк» («Почему жители Барнаула стали чаще выбрасывать на улицу домашних животных»)

Такие, как Наталья, по зову сердца часть жизни посвящают волонтерству. При этом их убедительность позволяет привлекать к благотворительным мероприятиям все больше людей. А цель проекта как раз и заключается в том, чтобы приобщить жителей края к волонтерству и дать им информацию о возможностях развития в этом направлении.

Видео и статьи проекта «Другие» можно будет смотреть и читать на сайтах «Сибирской медиагруппы»: tolknews.ru, biwork.ru, а также в социальных сетях и на видеоплатформах.

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