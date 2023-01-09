Труп на крыше, гибель от нападения собаки, потери и пополнения в медвежьей семье: главные события новогодних праздников-2023 в Алтайском крае

Несколько громких происшествий произошло в Барнауле в течение новогодних праздников Фото: Олег УКЛАДОВ

Новогодние праздники в Алтайском крае выдались насыщенными на события – от жутких ЧП до по-настоящему рождественских чудес! С чего начался 2023 год в регионе – в подборке «Комсомольской правды».

Потери и пополнения в зоопарке

В канун Нового года в барнаульском зоопарке погиб любимец публики, гималайский 12-летний медведь Жора. Вскрытие показало у него врожденную патологию. А потом случилось настоящее новогоднее чудо. Как оказалось, практически сразу после гибели Жоры на свет появились его малыши.

– 1 января на первом обходе нового года наши специалисты услышали из домика Даши (медведицы – прим. ред.) волшебное урчание маленьких медвежат! И, скажем честно, мы не смогли сдержать слез от радости. Вот такой привет от нашего Жорика, - добавляют сотрудники зоопарка.

Но на этом чудеса не закончились. В зоопарк пришло сообщение о том, что 5-летний гималайский медвежонок Тимошка срочно ищет дом. Руководство в считанные часы приняло решение о его переводе. Он уже активно осваивается на своем новом месте.

Переселение рыбы

«Квартирный вопрос» был решен не только у медвежонка Тимошки. В Алтайском крае провели спасательную операцию по переселению рыбы. Этим занималась каменская рыбоохрана совместно с рыбзаводом и общественниками. На протяжении нескольких часов они вычерпывали рыбу из реки Суева и перебрасывали молодь в Обь. Переселение было вынужденным, так как речка промерзла до дна и ее обитатели начали задыхаться.

Женщину насмерть загрызла собака

К сожалению, праздники запомнились и трагичными историями с животными. 6 января в Барнауле в поселке Пригородный собака породы алабай насмерть загрызла местную жительницу. Жертвой пса стала 58-летняя уролог-андролог Ярослава Яковец. Медики пытались спасти женщину, но она скончалась в машине скорой помощи - на ее теле было множество укусов, повреждена аорта. Знакомая погибшей рассказала СМИ, что врач каждый день ездила кормить собак, которые охраняли ее частный дом в пригородном поселке. При этом никогда не жаловалась на их агрессивное поведение. Что стало причиной нападения, не известно. Сейчас алабай нейтрализован, проводится доследственная проверка.

Труп на крыше

Еще одно громкое ЧП – жестокое убийство женщины, которое было замаскировано под безвестное исчезновение. Вечером 8 января на крыше многоэтажки по улице Юрина был обнаружен труп 38-летней местной жительницы, которая считалась без вести пропавшей.

В убийстве женщины подозревается ее 37-летний бывший муж. По предварительным данным следствия, в ночь с 4 на 5 января супруги поссорились из-за квартирного вопроса.

– Бывший супруг не желал выселяться, несмотря на официальный развод. Это предварительная версия, которую в ходе следствия предстоит проверить, – отмечают в СК.

Во время конфликта мужчина задушил женщину. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый отнес тело на крышу дома, присыпав снегом, а также избавился от ее вещей и телефона.

На данный момент расследуется уголовное дело об убийстве.

Гибель семьи в ДТП

Днем 3 января на трассе в Алтайском крае произошла жуткая авария, в которой погибла семья с двумя детьми. Предварительно установлено, что вблизи села Поспелиха ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus RX300. Удар был такой силы, что обе машины оказались в кювете. На месте аварии погибли водитель ВАЗа, его жена, а также двое детей – 2009 и 2011 годов рождения. После ДТП уже в больнице скончались водитель и пассажир, которые были в иномарке.

Пожары в ТЦ и гриль-баре

7 января в барнаульском гриль-баре «Шашлыкофф» загорелась вытяжка. Посетители и работники заведения самостоятельно эвакуировались из помещения. Пострадавших нет. Причина возгорания пока что официально не установлена.

Неудачно год начался и для барнаульского ТЦ «Успех» на улице Попова. Там в ночь на 9 января произошел крупный пожар. Горел склад автомобильной резины на третьем этаже. Был объявлен повышенный ранг пожара. На момент возгорания в здании находились на посту два охранника, они успели выйти на улицу, никто из них не пострадал. Однако во время тушения получил травмы спасатель. В результате выброса пламени он получил отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей –пожарного госпитализировали.

Также удалось спасти людей и не допустить трагедии при пожаре в двухэтажном жилом доме в Барнауле 8 января. С помощью лестницы пожарные через окно вытащили из задымленного помещения трех человек со второго этажа. Остальные жильцы покинули горящий дом сами.

Женщина пострадала от схода снега с крыши дома

В Барнауле женщина пострадала из-за схода снега со льдом с крыши дома. ЧП произошло у дома по адресу улица Петра Сухова, 77. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Мещеряков. Насколько серьезные травмы получила горожанка, не уточняется. Мещеряков дал указание организовать ежедневные работы по очистке от снега кровель. Этот вопрос находится на контроле у администрации.

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