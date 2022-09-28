В зоне особого внимания

Рабочее совещание по содержанию улично-дорожной сети в зимний период Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Подготовку к содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2022 - 2023 годов обсудили на рабочем совещании, которое провел заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. В совещании приняли участие представители муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) «Автодорстрой», «Благоустройство и озеленение» города Барнаула, комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Участки объезда - под повышенным контролем

В связи с перекрытием путепровода по проспекту Ленина особое внимание зимой будет уделено участкам объезда путепровода, на которые распределили основные транспортные потоки.

Главная задача - это готовность зимней специализированной техники и укомплектованность кадрами.

Заместитель руководителя по производству МБУ «Автодорстрой» города Барнаула Виктор Райко сообщил, что парк снегоуборочной техники насчитывает 248 единиц.

«На сегодняшний день готовность технического парка предприятия составляет 85%. Полностью подготовить технику к работе в зимний период планируем к середине октября. Работы по содержанию улично-дорожной сети в зимний период будут организованы в круглосуточном режиме», - пояснил он.

МБУ «Автодорстрой» города Барнаула заготавливает противогололедные материалы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Для увеличения кратности уборки магистралей будет создано пять бригад по вывозу снега с учетом дополнительной техники.

«Автодорстрой» заготавливает противогололедные материалы для зимней посыпки дорог. Для изготовления песко-соляной смеси на предприятие полностью завезли материалы - 46,5 тысячи тонн. На всех шести участках «Автодорстроя» завершается приготовление песко-соляной смеси. Это количество соответствует средней потребности прошлых лет.

Подготовлены схемы посыпки участков улично-дорожной сети в период гололеда, которые будут обрабатывать первоочередно, - это спуски и подъемы, перекрестки, пешеходные переходы и остановки транспорта. На 18 участках дорог города с наличием спусков и подъемов будет установлена 21 емкость с песком.

В рамках дополнительного финансирования из бюджета Барнаула реализован ряд мероприятий по повышению качества зимнего содержания городских дорог.

Так, 5,98 тысячи тонн ПСС изготавливают с 20%-й концентрацией соли. Эта смесь предназначена для борьбы с гололедом в центральной части города: ее используют на путях объезда путепровода по проспекту Ленина. Как подчеркивают дорожники, дополнительную экологическую нагрузку это не принесет. Такая практика применяется на дорогах федерального и регионального значения.

В связи с перекрытием путепровода на Ленина особое внимание зимой уделят тем участкам объезда моста, где есть спуски и подъемы. На них будет применяться песко-соляная смесь с песком из отсева дробления (вместо речного песка). Песок из отсева дробления крупнее речного: это улучшит сцепные качества и увеличит механическое воздействие смеси на проезжую часть, рыхление снега.

Более масштабно намечено применение новых реагентов при обработке тротуаров города на основе материала «Бионорд». Этот противогололедный материал показал свою высокую эффективность в борьбе со снежным накатом и гололедом. Его применение на опытных участках повысит эффективность удаления зимней скользкости.

Руководитель МБУ «Благоустройство и озеленение» города Барнаула Сергей Бовкун отметил, что в зимний период 2022 - 2023 годов за учреждением будет закреплено дополнительно два объекта: сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова, а также бульвар по проспекту Энергетиков.

Успеть до первого снега

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, что, по прогнозу, первый снег ожидается в третьей декаде октября. «Зимний период у нас начинается традиционно в конце октября - начале ноября. Хотя, по прогнозам, уже в третьей декаде октября возможен первый снег. Устойчивый или нет, пока сложно сказать, но ориентируемся по готовности к 20-м числам октября», - заявил он.

К этому времени, по его словам, планируется завершить системную подготовку к обслуживанию улично-дорожной сети в зимний период: обеспечить наличие противогололедных материалов в необходимом объеме, готовность технического парка, укомплектованность городских служб специалистами. «В этом году мы немного изменяем подходы по тротуарной части. Конкретно - планируем приобрести больше реагента «Био-норд», у которого повышенная эффективность в борьбе с гололедом», - пояснил он.

Глава города Вячеслав Франк принял решение об увеличении в текущем году финансирования зимнего содержания города на 100 миллионов рублей. Всего на эти цели в 2022 году предусмотрено 752,4 миллиона рублей. Основной объем средств пойдет на повышение заработной платы работникам и привлечение дополнительных кадров, в частности дворников.

«Дополнительный объем средств будет направлен на включение в муниципальное задание тех участков улично-дорожной сети, которые ранее не были охвачены», - подчеркнул Шеломенцев.

Также он отметил, что будет усилена работа по очистке проезжих частей и тротуаров на улицах с возросшей нагрузкой. «Это улицы Аносова, Северо-Западная, Матросова, Пионеров, проспект Калинина. Разрабатывается схема содержания на улице Челюскинцев и Советской Армии трамвайных путей, выделенных столбиками для обеспечения стабильной работы электротранспорта», - пояснил он.

Антон Шеломенцев заверил, что заседания по анализу актуальной ситуации на дорогах будут проходить в еженедельном режиме.

Кстати

На путепроводе по проспекту Ленина в Барнауле продолжаются работы. Как сообщает телеграм-канал «Мост» со ссылкой на подрядчика, на объекте ведется обустройство фундаментов для опор будущего путепровода. Полным ходом идут земляные работы.

На месте трехпролетного путепровода устанавливают шпунтовые ограждения котлована для второй опоры нового путепровода. После чего подрядчик вернется к работам на первой опоре, чтобы приступить к устройству котлована для нее.

Также продолжается изготовление арматурных каркасов для устройства буронабивных свай. К концу недели подрядчик приступит непосредственно к устройству буронабивных свай на первой опоре восьмипролетного путепровода.

СПРАВКА

Для уборки общественных территорий в зимний период будет задействовано 26 единиц техники, в том числе восемь тракторов, оборудованных отвалом и щеткой, шесть дорожных коммунальных машин, восемь автосамосвалов, четыре погрузчика и шнекоротор.

Для обработки объектов улично-дорожной сети в зимний период 2022 - 2023 годов будет подготовлено 46 000 тонн противогололедных материалов. Также запланировано приобретение 160 тонн «Бионорда» - реагента, который имеет повышенную эффективность.

Автор: Илья Петров