Это тревожно, но временно: барнаульская ведунья рассказала, что ждет Россию и Алтайский край в ближайшем будущем

Когда у людей нет ответов на вопросы, они пытаются их найти не совсем традиционными способами Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жители Алтайского края, как и все россияне, испытывают большое напряжение из-за непонимания, что будет дальше: люди поддаются панике, боясь за жизни своих родных и близких, и, к сожалению, не всегда отличают достоверные новости от фейков. В воздухе витает неуверенность в завтрашнем дне. Конечно, когда у людей нет ответов на вопросы, они пытаются их найти не совсем традиционными способами и обращаются за помощью к магам, экстрасенсам, шаманам. Об этом «Комсомолка» поговорила с барнаульской ведуньей Милой.

«Патриотов у нас больше»

Телефон Милы еще никогда так не разрывался, как за последние полгода. Буквально при мне ей позвонили около 15 раз. Чаще всего звонят женщины – матери и жены, обеспокоенные новостями о частичной мобилизации. У кого-то мужья уже получили повестки и отправились в воинские части, и женщины просят поставить ведунью защиту или спрашивают, когда вернется их мужчина. А у кого-то близкий подлежит частичной мобилизации, но в военкомат пока еще не вызвали – клиентки Милы спрашивают, придет ли повестка и какова будет дальнейшая судьба семьи.

- Обращаются и сами мужчины. Конечно, в них есть страх, но во многих помимо этого есть и большой энтузиазм. Они понимают, что защищать Родину – их долг. Некоторые из них, даже когда я говорю, что могут ранить, стоят на своем и произносят: «Такова судьба». Патриотов у нас все-таки больше. Страшнее всего говорить, что человек может и не вернуться домой… Я в этом случае ничего сделать не могу. Смерть можно лишь отодвинуть, но ненадолго – всего пару месяцев. Чему быть, увы, того не миновать, - рассказала Мила.

Чаще всего Миле звонят женщины – матери и жены, обеспокоенные новостями о частичной мобилизации Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Никакой войны

Беседовали мы с Милой на кухне. Прямо при мне женщина потянулась к одной из колод на столе и по три карты в ряд выложила на стол. Молчание длилось пару секунд, после чего Мила рассказала, что же ждет нас в недалеком будущем.

- Сейчас всем страшно, но это временно. Карты не показывают войны, это, и правда, спецоперация. Многие сейчас сбегают из страны, есть паника. Но эта черная полоса необходима. Уже в ноябре этого года произойдет переломный момент, после которого обстановка начнет стабилизоваться. Уже к весне прослеживается хорошая динамика во всех сферах нашей жизни, - отмечает женщина.

Что касается внешней политики, то, по прогнозу ведуньи, в будущем некоторые страны, которые сейчас отвернулись от России, пожмут нам руки.

Экономическая ситуация тоже стабилизируется. Рубль и евро будут прыгать на уровне 50-60 рублей, но их будут поддерживать, так как бизнес без этих валют вести сейчас практически нереально. Однако на рынке займут прочные позиции новые валюты. Рубль будет стабилен, пусть и сейчас это кажется нереальным.

Со слов Милы, Алтайский край на данный момент является не самым богатым регионом при том, что у нас есть хорошие ресурсы, но относительно небольшие зарплаты населения не позволяют людям жить спокойно и счастливо – от недостатка финансов появляются и злость, и агрессия.

- Пора уже начать решать проблемы, которые есть в регионе, взаимодействовать с народом, прислушиваться к нему. После СВО в Алтайском крае начнет меняться ситуация, малые предприниматели сыграют в этом большую роль, - подчеркнула ведунья.

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