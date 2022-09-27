Праздничные мероприятия в честь юбилея региона планировалось провести 30 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае перенесли праздничные мероприятия, посвященных 85-летию региона. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– В связи с трагическими событиями в Ижевске, а также с учетом необходимости проведения большой и скрупулезной работы на всех уровнях по частичной мобилизации, мною принято решение о переносе торжественного празднования 85-летия Алтайского края, – сообщил Виктор Томенко.

Праздничные мероприятия в честь юбилея региона планировалось провести 30 сентября. По словам губернатора, на подготовку было потрачено много усилий, должны были приехать гости из других регионов. Однако, по словам Томенко «не брать во внимание эти серьезнейшие обстоятельства нашей жизни было бы совершенно неверно».

Глава региона заверил, что 85-летие Алтайского края «мы отметим позднее, как только это позволит ситуация». Виктор Томенко выразил надежду, что все отнесутся с пониманием к такому решению.

Напомним, ранее из Алтайского края отправились в воинские части первые мобилизованные. Подробнее об этом можно почитать здесь.

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