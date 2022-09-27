Около половины работников на Алтае замерзают в офисах и согреваются кофе

55% опрошенных для того, чтобы согреться, надевают теплую одежду Фото: Олег УКЛАДОВ

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1000 трудоустроенных жителей Сибири, в том числе и Алтайского края, по поводу отопления. Специалисты узнали, холодно ли у них в офисе и какими способами согреваются сотрудники.

Исследование показало, что 46% жителей региона все еще мерзнут на работе.

- В основном, холодно сотрудникам сферы строительства, торговли, услуг, складов, общепита и промышленной отрасли, - отмечает Зарплата.ру.

Как выяснилось в ходе опроса, отопление есть в 63% организаций. В большинстве из них температура для работы комфортная. А вот в 39% компаний отопления недостаточно, чтобы прогреть помещения до приемлемой температуры.

55% опрошенных для того, чтобы согреться, надевают теплую одежду. 37% включают обогреватели или кондиционеры на прогрев помещения. А 8% постоянно пьют горячие чай и кофе.

Отмечается, что в опросе принимали участие работники в возрасте 18-55 лет.

Напомним, что в Барнауле отопительный сезон стартовал 22 сентября. По состоянию на 16 часов 26 сентября тепло дали во все школы и детские сады Барнаула, сообщили в мэрии. А также в 2683 многоквартирных дома из 2985 - это почти 90%, в 131 из 145 больниц (90,3%), в 33 из 44 зданий социально-культурных объектов (75%), в 33 из 49 зданий высших и средних учебных заведений (67,3%)

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