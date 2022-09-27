Суд признал жительницу Барнаула виновной Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Барнаула осудили за хитрый обман магазинов одежды. Женщина покупала новые вещи, а спустя время возвращала старые с перешитыми товарными знаками. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Анастасия Карпова, помощник прокурора Железнодорожного района краевой столицы.

Женщина на протяжении месяца совершала покупки в магазинах, а затем с купленных вещей срезала товарные знаки и перешивала их на свою одежду. После этого жительница Барнаула возвращала старые вещи в магазин. Работники торговых точек некоторое время не замечали подвоха и спокойно возвращали горожанке деньги.

Вскоре обман раскрылся, и продавцы обратились в полицию. Всего магазинам был причинен ущерб на сумму более 11,5 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации – хищение чужого имущества путем обмана.

– Суд признал жительницу Барнаула виновной в совершении вышеуказанного преступления и с учетом ходатайства обвиняемой и возмещенного ущерба ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей в доход федерального бюджета, – резюмировала Анастасия Карпова.

Напомним, ранее мы рассказывали о другом оригинальном способе обмана – в Барнауле мужчина «разводил» продавцов «фокусом» с купюрой в 5 тысяч рублей. В одной из торговых точек он поинтересовался про акции на шампуры для мангала, и продавец все объяснил. После этого он стал рассматривать для покупки другие шампуры, и во время обсуждения качества товара и цены якобы решил приобрести их поштучно. Вскоре мужчина протянул купюру в 5 тысяч рублей и пообещал, что найдет мелочь «для ровной сдачи». При этом он так и не выпускал из рук купюру и ловко обманул продавца.

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