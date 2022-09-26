Била шлангом и трубой, заставляла спать без матраца: на Алтае судят истязавшую детей опекуншу

Для обвиняемой запросили реальный срок в колонии Фото: Олег УКЛАДОВ

23 сентября в Алтайском крае прошли судебные прения по уголовному делу в отношении жительницы Крутихинского района. Ее обвиняют в истязании четверых детей, над которыми она взяла опеку, сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

По данным следствия, с 2016 по 2021 год опекунша воспитывала четверых мальчиков 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Женщина не только не проявляла должную заботу о детях, но и систематически над ними издевалась: избивала руками и ногами, резиновым шлангом, ремнем, деревянной палкой, металлической трубой.

- Кроме того, как установлено следствием, за непослушание она закрывала на длительное время мальчиков в помещении хозяйственной постройки, забирала матрац и вынуждала спать на кровати без него, - отметили в пресс-службе.

По итогу женщине предъявили обвинение в истязании, то есть причинении физических и психических страданий, а также ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Прокурор запросил для опекунши наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он просил удовлетворить гражданские иски в размере 2 млн рублей в отношении каждого потерпевшего ребенка. Последнее слово подсудимая произнесет уже в пятницу, 30 сентября.

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