На ярмарках выходного дня в Барнауле представлены товары от местных производителей. Фото: Вера Березовская

С началом осени в Барнауле стартовал сезон продуктовых ярмарок. Они проводятся по субботам во всех районах города. Корреспондент «КП» побывала на одной из таких и узнала, что там продают и правда ли на ярмарочных площадках цены ниже, чем в магазинах.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Успеть до полудня

Одно из постоянных мест проведения продуктовых ярмарок – площадка перед бар-рестораном «Опера» на проспекте Красноармейском, 36. Утром в субботу продавцы ставят здесь палатки и выкладывают товар на прилавки.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Официально торговля стартует в 10.00 часов, но некоторые покупатели приходят даже раньше. Они стараются успеть купить все необходимое. Такая спешка кажется вполне оправданной, учитывая, что уже ближе к полудню полки с продуктами заметно пустеют.

В продаже представлены овощи, мясо, рыба, колбасы и копчености, сладости, мед, сыр, масло и многое другое. Вся продукция – местных производителей, за исключением разве что фруктов и сухофруктов, их привозят из Узбекистана, Таджикистана и Ирана.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Завсегдатаи ярмарок и новички

Барнаульская пенсионерка Валентина Васильевна старается не пропускать ни одной ярмарки и ходит сюда из года в год.

– Стараюсь каждую неделю ходить, пока погода позволяет. Много чего покую. Печенье, виноград, всегда беру рыбу, мясо и колбаску. Здесь намного дешевле. И знакомые по моему совету тоже всегда сюда ходят, - рассказывает Валентина Васильевна.

А вот Елена Петровна побывала на субботней ярмарке впервые. Она живет в Республике Адыгея, а в Барнаул приехала к родственникам в гости.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

– Меня сюда сын привез, они с женой частенько здесь закупаются. А вот я здесь первый раз, но впечатления остались хорошие. Цены приятнее, чем в магазине, и ассортимент довольно широкий. Мы вот взяли рыбу, колбаску и овощи, - рассказывает женщина.

А цены, правда, ниже?

Официально считается, что один из плюсов ярмарки – более низкие цены. И, по словам продавцов, это действительно так.

Продавец мясных деликатесов «Дары Алтая» говорит, что на ярмарке можно приобрести продукцию чуть ли не вполовину меньше цены в сетевых магазинах.

– Действительно, в магазине в два раза дороже. Например, бекон в торговых сетях стоит 600 рублей за килограмм, а у нас можно купить за 400 рублей, - говорит женщина.

В палатке с рыбой от производителя «Рыбное место» назвали разницу в 20%.

– Вся рыба – барнаульского производителя, цех расположен в городе. Продукция свежая, а цены дешевле, чем в магазине в среднем на 20%, - заверили продавцы.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Но в соседнем ларьке предпринимательница сказала, что цены могут быть и на уровне магазинных, однако у продукции на ярмарке есть другой плюс:

– Я продаю и масло, и сыры, и копчености. Поставщики разные, но все барнаульские. Не скажу, что цены гораздо ниже, чем в магазинах, но что точно могу гарантировать – так это свежесть продукции, – рассказала женщина.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Свежесть продукции гарантируют и продавцы кондитерских изделий. Приветливый мужчина в палатке заверяет, что печенье от частной пекарни «Колосок» просто тает во рту.

–Только вчера вечером испекли специально к ярмарке вкуснейшее печенье, – рассказывает продавец.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Но есть и минусы

Покупатели подтверждают, что на ярмарках продукцию покупать более выгодно, чем в обычных магазинах. Также их привлекает свежесть товаров. Однако они отмечают и минусы:

- Не стало доставки картошки. Раньше было удобно. Оплатил – и тебе доставляли прямо до погреба бесплатно. В этом году мы пришли покупать картошку, волонтеры сказали, что только до машины могут донести. А откуда у нас машина? Цены тоже выросли. На прошлой ярмарке, говорят, картошка была по 15 рублей, сейчас уже по 17, – рассказывают пенсионеры.

Покупатели говорят, что все еще можно договориться с самими продавцами о доставке картофеля на дом.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Примеры цен на ярмарке

Свинина – от 230 рублей;

Говядина – от 350 рублей;

Картофель – от 15 рублей;

Морковь – от 17 рублей;

Свекла – от 18 рублей;

Лук – от 17 рублей.

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Официально

По информации профильного комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, для участия в ярмарках заявили о себе 240 участников (100 товаропроизводителей, 68 крестьянских (фермерских) хозяйств и 72 оптово-розничных предприятий).

Продовольственная ярмарка в Барнауле. Фото: Вера Березовская

Когда будет следующая ярмарка?

Следующая продовольственная ярмарка запланирована на 1 октября в пригородной зоне (Научный Городок, Новосиликатный, Лебяжье, Затон), и на территории города: Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер им. Титова).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский ученый рассказал, как отличить натуральный мед от синтетического

Чаще всего мед подделывают для того, чтобы он не засахаривался (подробнее)