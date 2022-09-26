На ярмарках выходного дня в Барнауле представлены товары от местных производителей.
Фото: Вера Березовская
С началом осени в Барнауле стартовал сезон продуктовых ярмарок. Они проводятся по субботам во всех районах города. Корреспондент «КП» побывала на одной из таких и узнала, что там продают и правда ли на ярмарочных площадках цены ниже, чем в магазинах.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Успеть до полудня
Одно из постоянных мест проведения продуктовых ярмарок – площадка перед бар-рестораном «Опера» на проспекте Красноармейском, 36. Утром в субботу продавцы ставят здесь палатки и выкладывают товар на прилавки.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Официально торговля стартует в 10.00 часов, но некоторые покупатели приходят даже раньше. Они стараются успеть купить все необходимое. Такая спешка кажется вполне оправданной, учитывая, что уже ближе к полудню полки с продуктами заметно пустеют.
В продаже представлены овощи, мясо, рыба, колбасы и копчености, сладости, мед, сыр, масло и многое другое. Вся продукция – местных производителей, за исключением разве что фруктов и сухофруктов, их привозят из Узбекистана, Таджикистана и Ирана.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Завсегдатаи ярмарок и новички
Барнаульская пенсионерка Валентина Васильевна старается не пропускать ни одной ярмарки и ходит сюда из года в год.
– Стараюсь каждую неделю ходить, пока погода позволяет. Много чего покую. Печенье, виноград, всегда беру рыбу, мясо и колбаску. Здесь намного дешевле. И знакомые по моему совету тоже всегда сюда ходят, - рассказывает Валентина Васильевна.
А вот Елена Петровна побывала на субботней ярмарке впервые. Она живет в Республике Адыгея, а в Барнаул приехала к родственникам в гости.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
– Меня сюда сын привез, они с женой частенько здесь закупаются. А вот я здесь первый раз, но впечатления остались хорошие. Цены приятнее, чем в магазине, и ассортимент довольно широкий. Мы вот взяли рыбу, колбаску и овощи, - рассказывает женщина.
А цены, правда, ниже?
Официально считается, что один из плюсов ярмарки – более низкие цены. И, по словам продавцов, это действительно так.
Продавец мясных деликатесов «Дары Алтая» говорит, что на ярмарке можно приобрести продукцию чуть ли не вполовину меньше цены в сетевых магазинах.
– Действительно, в магазине в два раза дороже. Например, бекон в торговых сетях стоит 600 рублей за килограмм, а у нас можно купить за 400 рублей, - говорит женщина.
В палатке с рыбой от производителя «Рыбное место» назвали разницу в 20%.
– Вся рыба – барнаульского производителя, цех расположен в городе. Продукция свежая, а цены дешевле, чем в магазине в среднем на 20%, - заверили продавцы.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Но в соседнем ларьке предпринимательница сказала, что цены могут быть и на уровне магазинных, однако у продукции на ярмарке есть другой плюс:
– Я продаю и масло, и сыры, и копчености. Поставщики разные, но все барнаульские. Не скажу, что цены гораздо ниже, чем в магазинах, но что точно могу гарантировать – так это свежесть продукции, – рассказала женщина.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Свежесть продукции гарантируют и продавцы кондитерских изделий. Приветливый мужчина в палатке заверяет, что печенье от частной пекарни «Колосок» просто тает во рту.
–Только вчера вечером испекли специально к ярмарке вкуснейшее печенье, – рассказывает продавец.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Но есть и минусы
Покупатели подтверждают, что на ярмарках продукцию покупать более выгодно, чем в обычных магазинах. Также их привлекает свежесть товаров. Однако они отмечают и минусы:
- Не стало доставки картошки. Раньше было удобно. Оплатил – и тебе доставляли прямо до погреба бесплатно. В этом году мы пришли покупать картошку, волонтеры сказали, что только до машины могут донести. А откуда у нас машина? Цены тоже выросли. На прошлой ярмарке, говорят, картошка была по 15 рублей, сейчас уже по 17, – рассказывают пенсионеры.
Покупатели говорят, что все еще можно договориться с самими продавцами о доставке картофеля на дом.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Примеры цен на ярмарке
Свинина – от 230 рублей;
Говядина – от 350 рублей;
Картофель – от 15 рублей;
Морковь – от 17 рублей;
Свекла – от 18 рублей;
Лук – от 17 рублей.
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Официально
По информации профильного комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, для участия в ярмарках заявили о себе 240 участников (100 товаропроизводителей, 68 крестьянских (фермерских) хозяйств и 72 оптово-розничных предприятий).
Продовольственная ярмарка в Барнауле.
Фото: Вера Березовская
Когда будет следующая ярмарка?
Следующая продовольственная ярмарка запланирована на 1 октября в пригородной зоне (Научный Городок, Новосиликатный, Лебяжье, Затон), и на территории города: Октябрьский район - ул. Германа Титова, 9 (сквер им. Титова).
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