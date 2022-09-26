Расписание меняется с 1 октября
Фото: Олег УКЛАДОВ
Движение электропоездов в Алтайском крае переходит на зимнее расписание. Из него исчезнут некоторые садоводческие маршруты.
Дачный сезон постепенно завершается, и необходимости в целом ряде поездов уже нет, так что с 1 октября начнутся изменения в расписании движения электропоездов в Алтайском крае. Причем последняя корректировка будет сделана 1 ноября.
Изменения с 1 октября:
№6021 Озерки - Барнаул (отправление в 4.34): только по рабочим дням;
№6111 Барнаул - Ребриха (отправление в 9.04): ежедневно;
№6112 Ребриха - Барнаул (отправление в 13.38): ежедневно, кроме вторника и четверга;
№6022 Барнаул - Озерки (отправление в 19.58): отменен.
Изменения с 3 октября:
№6386 Барнаул - Баюново (отправление в 9.27): отменен;
№6385 Баюново - Барнаул (отправление в 14.20): отменен;
№6382 Барнаул - Овчинниково (отправление 8.12): отменен;
№6381 Овчинниково - Барнаул (отправление в 13.42): отменен.
Изменения с 5 октября:
№6383 Овчинниково – Барнаул: отправление в 15.09, прибытие в 17.03 (на 57 минут раньше).
Изменения с 10 октября:
№6224 Барнаул - Заринская (отправление в 8.31): по выходным и праздничным дням;
№6227 Заринская - Барнаул (отправление в 14.40): по выходным и праздничным дням.
Изменения с 1 ноября:
№6227 Заринская - Барнаул (отправление в 14.40): по воскресеньям.
№6384 Барнаул - Овчинниково (отправление в 8.12): отменен;
№6383 Овчинниково - Барнаул (отправление в 15.09): отменен;
№6224 Барнаул - Заринская (отправление в 8.31): отменен.
Дополнительную информацию по расписанию можно получить в пригородных кассах или по телефону справочной: (3852) 29-21-68. Также онлайн расписание работает на сайте компании «Алтай-Пригород».
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