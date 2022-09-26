Последние новости о частичной мобилизации в Алтайском крае 26 сентября 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 25 сентября, из Алтайского края в воинские части отправились первые мобилизованные. В пунктах сборов собрались десятки провожающих. Слезы, крепкие объятья, напутственные слова – эмоции зашкаливали, но мужчины держались бодро: успокаивали жен и матерей, целовали перед долгой разлукой и говорили про долг перед Родиной. Что известно о частичной мобилизации в Алтайском крае на 26 сентября 2022 – в нашем материале.

С Богом!

В Барнауле мобилизованные собрались у пунктов предварительного сбора на бульваре 9 января и Антона Петрова. На местах присутствовали и представители администрации города, в том числе глава Барнаула Вячеслав Франк. Он проверил работу одного из сборных пунктов и отметил, что очень гордится земляками.

- Мы вами очень и очень гордимся. Вы - те, кто не бегал от военкомата, не убегал от повестки. Вы сегодня у нас первые, берегите себя и свое землячество, старшие, посмотрите за младшими. Вашим семьям будет оказана необходимая помощь. Вы едете заступаться за Родину. С Богом, ребята! – подчеркнул глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Как отметили в мэрии, в военкоматы явилось больше мужчин, чем отправили. Это еще раз доказывает, что жители нашего города не прячутся, а готовы отправиться исполнять свой гражданский долг.

Перед мобилизованными и их родными выступил и начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам города Барнаула Александр Вопиловский. Он пояснил, что всем жителям необходимо сплотиться для выполнения задач по защите страны, а также пожелал, чтобы мужчины скорее вернулись домой.

Продолжаются отправки и из районов Алтайского края. Так, в понедельник, 26 сентября, автобусы с мобилизованными стартовали из Павловска и Краснощеково. Судя по снимкам с мест проводов, некоторые отправляющиеся защищать страну уже надели камуфляжные костюмы. В соцсетях люди выкладывают ролики с мест отправки, и, честно говоря, за каждого из мужчин жители Алтайского края переживают, как за родных. Поддержка в комментариях колоссальная.

- Ребята, вы уже наши Герои! Берегите себя, - пишет одна из подписчиц в местном паблике.

В ЗАГС до фронта

Некоторые мобилизованные жители Алтайского края перед разлукой с любимыми не упустили возможность и связали себя узами брака. Как сообщили «Комсомолке» в управлении юстиции Алтайского края, в семейном кодексе за ними закреплено право регистрации брака в день подачи заявления.

- Да, действительно, в семейном кодексе есть пункт, указывающий, что при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация относится к таким особым обстоятельствам, - рассказали в пресс-службе управления.

В Алтайском крае, в том числе в Барнауле, некоторые мобилизованные уже воспользовались этим правом и подали заявления. Регистрации прошли уже в минувшие выходные.

Кстати

Как рассказали в отделении Общероссийского Народного Фронта по Алтайскому краю, после объявления частичной мобилизации во всех регионах России, в том числе и нашем регионе, развернули центры содействия тем, кто был ошибочно призван на службу, что является нарушением Указа Президента о частичной мобилизации. Также обратиться в центр могут те, у кого есть вопросы по организации быта мобилизованных.

- Мобилизация - это указ и требование сегодняшнего дня, но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы, - подчеркнули в ОНФ по Алтайскому краю.

Обращения принимаются в региональном отделении по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4-й этаж, контактный телефон 8(3852)35-37-88.

Также жители Алтайского края могут задать интересующие вопросы, позвонив на «горячую линию» Минобороны и Правительства РФ по номеру 122.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кричали: «Слава России!». Как первые мобилизованные жители Алтайского края отправлялись в воинские части

Первые мобилизованные жители Алтайского края отправились в воинские части (подробнее)

Губернатор Томенко рассказал о частичной мобилизации на Алтае

Он также оценил настрой местных жителей (подробнее)

Мобилизованные жители Алтайского края заключают браки в срочном порядке

По закону, они могут жениться в день подачи заявления (подробнее)