Кричали: «Слава России!». Как первые мобилизованные жители Алтайского края отправлялись в воинские части

Помимо мобилизованных, в пункт сбора пришли десятки провожающих Фото: Екатерина Шахова

25 сентября первые мобилизованные жители Алтайского края отправились в воинские части из сборного пункта в Барнауле. Как сообщает «МК на Алтае», мужчины держались бодро.

Мобилизованные уезжали на автобусе с места пункта предварительного сбора по адресу бульвар 9 января, 99 (ДК «Октябрьский»). Напомним, ранее в мэрии сообщили, что всего в Барнауле две таких точки. Еще один пункт находится на ул. Антона Петрова, 146а (ДК города Барнаула).

На месте отправки присутствовали представители мэрии, в том числе и глава города Вячеслав Франк, который проверил работу сборного пункта.

Сначала мобилизованных граждан зарегистрировали и проконсультировали по возникшим вопросам.

- После окончания организационных мероприятий мобилизованные барнаульцы отправятся в воинские части для прохождения военной подготовки, - пояснили в мэрии.

Помимо мобилизованных, в пункт сбора пришли десятки провожающих. Женщины плакали, но мужчины были настроены в целом позитивно. Уезжающие кричали: «Слава России!», заходя в автобус.

Напомним, частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября.

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