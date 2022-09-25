Мэр Барнаула проверил работу пунктов предварительного сбора мобилизованных

В городе определены два пункта предварительного сбора мобилизованных Фото: пресс-службы администрации Барнаула

25 сентября мэр Барнаула Вячеслав Франк проверил работу пунктов предварительного сбора мобилизованных в краевой столице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В городе определены два пункта предварительного сбора мобилизованных: бульвар 9 января, 99 (ДК «Октябрьский») и ул. Антона Петрова, 146а (ДК города Барнаула) – отмечают в мэрии.

По словам Вячеслава Франка, в сборных пунктах дежурят медицинские работники, организована доставка питьевой воды, а также соблюдаются необходимые санитарные нормы. За соблюдением общественного порядка на точках следят полицейские. В администрации заверили, что всем мобилизованным будут розданы сухпайки.

- Сотрудники военкомата регистрируют прибывающих на пункты граждан, консультируют их по возникающим вопросам. После окончания организационных мероприятий мобилизованные барнаульцы отправятся в воинские части для прохождения военной подготовки, - разъяснили порядок в мэрии.

Напомним, частичную мобилизацию президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что после того, как руководство страны приняло решение о проведении частичной мобилизации, работу в этом направлении начали и в нашем регионе.