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Происшествия25 сентября 2022 5:25

Полуночный пожар практически уничтожил храм в Барнауле

Сгорел Храм Святых Кирилла и Мефодия
Вера Березовская
Сообщение о пожаре поступило в 23.45

Сообщение о пожаре поступило в 23.45

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Минувшей ночью в барнаульском поселке Сибирская Долина произошел серьезный пожар в небольшой церкви - Храме Святых Кирилла и Мефодия. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, здание загорелось ближе к полуночи.

- Время сообщения на пульт пожарной охраны поступило в 23 часа 45 минут. На момент прибытия пожарных подразделений, здание горело открытым огнём, угрозы соседним строениям не было. В результате пожара огнем повреждены пол, стены и перекрытия здания. Произошло частичное обрушение кровли, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание за полчаса.

Пожарные ликвидировали возгорание за полчаса.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать огонь за полчаса, однако здание все равно серьезно пострадало.

Судя по фото очевидцев в паблике «Инцидент Барнаул» от храма остались лишь обгоревшие стены, половина крыши обвалилась.

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

По данным МЧС, предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Напомним, ранее бабушка и две внучки 4 и 7 лет погибли на пожаре в Алтайском крае.

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