«Мужчина видный, соблазнов много, но сцен ревности не было»: как супругам из Алтайского края удалось прожить в браке 75 лет

В день коронной свадьбы герои торжества принимали поздравления Фото: из личного архива героя(ев) публикации

17 сентября Николай и Александра Пастуховы из Новоалтайска отметили коронный юбилей - 75 лет совместной жизни. Ей - 94, ему - 96. Сегодня на Алтае, где на 100 браков – 98 разводов, это событие уникальное.

В день коронной свадьбы герои торжества принимали поздравления не только от родных и знакомых, но и от губернатора, управления юстиции, после расписывались в книге юбиляров семейной жизни, принимая памятные подарки. А вечером во время маленького душевного застолья пели старые песни о главном.

Николай и Александра Пастуховы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Вот кто-то с горочки спустился»

Одна из любимых песен Александры Петровны - «Вот кто-то с горочки спустился».

- Понятно, почему, - объясняет дочь Марина. - Это ведь про них с папой. Встретились они в 1947-м, маме было 19, папе 21. В Тогул приехал симпатичный фронтовик, призванный в 17 лет, переживший бои на белорусском фронте, ранение и контузию, госпиталь и снова бои.

Мужчин после войны было наперечет, и приехавший в гимнастерке мгновенно стал объектом девичьих воздыханий. О вернувшемся с войны танкисте Пастухове Александра сначала услышала от подружек, обсуждающих потенциального жениха с придыханием и восхищением. Первый парень на деревне подъехал к Саше на велосипеде, когда та шла на открытие районного сада. Большеглазая девушка зацепила парня недоступностью и даже какой-то отрешенностью. На самом деле Николай сразу показался Александре родным и милым, но она и виду не показала, что сердце откликнулось, чтобы тот ненароком не записал ее в ряд своих обожательниц.

Гордая девушка запала парню в душу, пока пытался ее завоевать, и не заметил, как влюбился по уши. Позже говорил: «В тебе есть что-то такое, что даже если бы у тебя было трое детей до встречи со мной, я бы все равно на тебе женился».

Медовые годы

После свадьбы для молодоженов начался медовый месяц в буквальном смысле этого слова. Девушка, окончившая еще до встречи с будущим мужем курсы счетоводов в Москве и которой прочили хорошую карьеру бухгалтера и экономиста, отправилась с любимым в лес, на пасеку.

В то время в хозяйстве молодого пасечника Николая Пастухова было 100 ульев.

- Тяжеловато приходилось молодой жене, кругом лес да пчелы. В доме печка посредине, пришлось обживаться с нуля, - рассказывает дочь Марина. - И уже вскоре после свадьбы появились друг за другом три мои сестры погодки, названные папой Вера, Надежда и Любовь.

Три года подряд Николай отвозил жену в роддом на велосипеде, а возвращался с пополнением уже на лошади.

- Жили в те годы бедно, папа сам делал люльки для малышек, в игрушках у сестер были щепочки, в подружках - куры, - рассказывает младшая дочь.

Сама она родилась в 1962-м 7 января - как рождественский подарок. Имя выбрали сестры, в ту пору оно было модным.

Николай и Александра Пастуховы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Мерседесом» был велосипед

- А потом распахали целинные земли, пасеку закрыли, и папа принял решение сменить направление и учиться на строителя. Пошел пешком до техникума, выучился и твердо решил построить собственный дом, - с нотками восхищения вспоминает Марина.

И ведь построил, причем дом был великолепный. Но в 1969-м, когда старшие дочери уехали в Барнаул, решили перебраться ближе к краевой столице и родители с младшенькой школьницей.

После переезда в поселок Белоярск Николай Константинович работал в Алтайском крайисполкоме, в управлении капитального строительства, Александра Петровна - в медтехнике.

- Папа и после пенсии долго был на общественной работе, - с уважением рассказывает Марина. Именно благодаря ему в районе сегодня есть 150 живых рассказов ветеранов войны, которые он в свое время сам по своей инициативе записал на диктофон.

Александра Петровна, по словам Марины, ни разу в жизни не пожаловалась, что ради мужа и семьи пожертвовала карьерой. Николай Константинович, в свою очередь, никогда не жаловался, что как фронтовик не получил от государства ни квартиру, ни машину. Его главным «Мерседесом» так и остался велосипед. Несмотря на то, что позднее в семье были еще и мотоциклы.

Семья с характером

Сегодня Николай и Александра живут в Новоалтайске под присмотром младшей дочери. У них четыре внука, три правнука.

- После юбилея «коронного» меня часто спрашивают, как им удалось дожить до таких лет, сохранить семью, - говорит Марина. - Причем папа был израненный, у мамы с молодости были болячки. Но вот что делает любовь. А еще, как мама моя говорит, терпение: где-то смолчать, где-то простить.

По словам дочерей, у их папы, Николая Константиновича характер тяжеловатый, но и мама Александра Петровна женщина с принципами. При этом в доме никогда не было ругани и выяснения отношений.

- Если надо было что-то выяснить, видимо, разбирались без нас, - отметила младшая дочь, добавив, что оба ее родителя не любили пустословие.

Прощать оплошности

Александра Петровна, вспоминая молодые годы, рассказывает детям и внукам о том, как они с мужем не замечали оплошностей друг друга.

- К примеру, у мамы, когда пришла на пасеку, иногда не получалось что-то в готовке - папа ноль внимания на это. Мама тоже не пилила его никогда. Когда папа сам начал делать первую кровать, она заметила, что та не пройдет в двери, но отец упрямый, продолжал по-своему. В итоге кровать действительно не прошла, пришлось переделывать. Но мама ни слова не обронила типа: «Я же говорила», - говорит младшая дочь.

Видный отец, по ее словам, всегда нравился женщинам, но его мудрая жена никогда не устраивала сцен ревности.

- Жизнь есть жизнь, по молодости бывали всякие моменты, но папа сделал все, чтобы мама осталась с ним, - говорит дочь. - Конечно, папа, играющий в волейбол, футбол, шахматы, бильярд, играющий на гитаре и пишущий стихи, не мог не нравиться (особенно в дефиците мужчин после войны). И было много соблазнов.., - заметила собеседница.

О крепком здоровье и долголетии

Когда сегодня Марину спрашивают о секретах долголетиях ее родителей она отвечает просто: «Любовь, забота и здоровый образ жизни».

- После войны у папы случилась язва двенадцатиперстной кишки, он сразу бросил курить, начал лечение, мама ему сварила прополис с маслом, ему после этого полегчало, - вспоминает Марина.

Николай Константинович всегда был бодр и подтянут, до 90 лет делал зарядку.

- До сих пор растирания себе делает, - говорит дочь. - Руки, ноги растирает для лучшего кровообращения.

Пища в доме Пастуховых больше была простой, чревоугодия не было.

- Папа - не мясной, овощной человек, любимое блюдо - картошка, - рассказывает Марина. - Капусту квашеную любит, чеснок, лук, каши. Огурцы с хреном натереть.

В доме со времен пасеки на столе мед, хороший хлеб. Когда случались застолья, Николай выпивал лишь чуть за компанию, а Александра не пила ни стопочки. При этом оба играли на гитаре, пели.

Еще одна семейная традиция - печь блины по воскресеньям. Сейчас для родителей их печет Марина, живущая со стариками и заботящаяся о них ежедневно.

- И еще у всех нас любовь к природе обалденная, - добавила дочь.- Когда цветет черемуха, папа, веточку сорвет, радостно маме приносит. Мама любила слушать, как засыпают дома. Недавно вспоминала: «Выйду, сяду на крылечко. Слышу, как собака пролает, как затихает деревня, стихают голоса, наступает тишина, проявляются звезды».

Однажды Александра так сидела на крыльце, когда Николай в техникуме учился, и тут он вдруг появляется. Такая взяла его тоска по семье, что среди ночи поймал попутку и рванул к любимой жене и дочерям… И сидели тогда под звездами, обнявшись рядом, как и сейчас, прижавшись друг к дружке…

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