В Барнауле прошел митинг в поддержку референдумов о вхождении в Россию ЛНР и ДНР

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 23 сентября прошел митинг «Своих не бросаем!». Активисты, политики, студенты, представители культурных и религиозных объединений пришли на площадь Свободы в поддержку референдумов по вопросу вхождения в состав России освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Плакаты с лозунгами «Za мир без нацизма», «Мы вместе», «Za Россию» и «Za победу», патриотические песни и флешмоб с флагами: во всем этом участники митинга видят главную цель, которая заключается в объединение народа:

- Только вместе мы можем сделать так, чтобы было мирное небо над головой. Именно это наша основная задача, - говорит политик Вячеслав Перерядов. – Сейчас самое время нашему народу объединиться, как он делал уже не раз. Мы помним как наши герои, наши предки заложили этот фундамент и сегодня, я считаю, наше время поддержать людей в Донбассе. Посмотрите, сколько людей вышло на площадь в рабочий день. Это действительно очень важно и актуально.

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Например, студентка классического вуза Екатерина пришла на митинг, чтобы поддержать тех, кто сейчас выполняет специальную операцию на Украине:

- Референдум – это логическое завершение событий, происходящих на исторических землях Новороссии, которые долгое время страдали от нацистского режима. Я пришла на митинг, чтобы оказать свою, хотя бы моральную поддержку жителям этих регионов и тем, кто выполняет спецоперацию, - говорит Екатерина.

Участие в митинге приняла член Общественной палаты Луганской народной Республики Олеся Крамаренко. По ее словам, в Алтайском крае сейчас живет около 400 жителей ЛНР и ДНР, которые точно будут участвовать в референдуме:

- Восемь лет мы терпели бесконечные обстрелы. Гибли мирные жители. Мы общаемся с жителями этих регионов. Сейчас у них поднятый дух и прекрасное настроение. Для нас действительно это очень важное решение, к которому мы шли долгие годы, - отметила Олеся Крамаренко.

Голосование в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Если большинство жителей этих регионов примут решение о вхождении в состав России, то, по словам председателя Общественной палаты Алтайского края Юрия Шамкова, начнется глобальная работа по восстановлению населенных пунктов. Напомним, что Алтайский край курирует Славяносербский район.

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Люди восемь лет были в очень сложном экономическом и политическом, социальном положении. Конечно, там необходимы кадры, восстановление экономической, социальной и гуманитарной инфраструктур. Поэтому дождемся результата, а потом предстоит глобальная работа, - резюмировал председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков.

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Митинг «Своих не бросаем!» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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