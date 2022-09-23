В Алтайском крае существует ряд организаций, которые относятся к ОПК Фото: Олег УКЛАДОВ

21 сентября в России началась частичная мобилизация. Как ранее разъяснили в Минобороны РФ, призыву будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, имеют боевой опыт определенные военно-учетные специальности.

Согласно указу президента, право на отсрочку от военной службы среди прочих категорий есть у сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). При этом отметим, что конечное решение о призыве все равно будет приниматься в индивидуальном порядке. В Алтайском крае существует ряд организаций, которые относятся к ОПК. «КП» составила их список на основе данных из открытых источников.

Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»

Это один из крупнейших машиностроительных заводов Алтая. В состав холдинга входит в том Барнаульский патронный завод, на котором производят cпортивно-охотничьи и боевые патроны, мишенные установки и прочую сопутствующую продукцию.

Алтайский геофизический завод

Это ведущее предприятие РФ в области производства авиационных средств радиоэлектронного противодействия. На сегодняшний день специализируется на производстве и ремонте аппаратуры для гражданской и военной авиации.

Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток»

Предприятие занимается разработкой аппаратуры связи специального назначения. В перечне продукции конструкторского бюро перечислены цифровые приемники и передатчики, аппаратура регистрации излучения сотовых телефонов, радиомодемы и другое.

«Сибприбормаш»

Львиная доля продукции предприятия идет на нужды оборонного комплекса страны. На заводе производят боеприпасы и сложные комплектующие к вооружению.

Алтайский приборостроительный завод «Ротор»

Завод относится к судостроительной отрасли промышленности. На предприятии изготавливают навигационные приборы и системы для судостроения, которые применяются в вооруженных силах.

«Барнаултрансмаш»

Предприятие стабильно выполняет гособоронзаказ. На заводе производят двигатели для боевой техники Минобороны РФ.

Рубцовский филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

На предприятии занимаются разработкой и производством специальных военных гусеничных машин.

Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

Центр работает над созданием и внедрением технологий и оборудования в сфере взрывчатых веществ и ракетного топлива.

Бийский олеумный завод

Завод работает на отраслевом рынке спецхимии. Здесь производят взрывчатые вещества промышленного и специального назначения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованные жители Алтайского края заключают браки в срочном порядке

По закону, они могут жениться в день подачи заявления (подробнее)