Фестиваль театров кукол «Зазеркалье» ярко открыли в Барнауле

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

20 сентября в Барнауле торжественно открыли II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». На этой недели жители и гости региона увидят яркие постановки со всей страны.

Церемония открытия прошла на площадке перед Алтайским государственным театром кукол «Сказка» и в фойе театра.

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

Участников торжества приветствовал глава региона Виктор Томенко.

– В течение буквально нескольких дней будут представлены постановки театров из 13 городов Российской Федерации, включая Барнаул, 16 спектаклей будет показано. На свой вкус найдут здесь произведения и совсем маленькие зрители, и взрослые. Будем радоваться искусству всех людей, кто принимал участие и создавал эти спектакли и дарит их зрителям, – сказал губернатор.

Глава региона пожелал зрителям получить много положительных эмоций и впечатлений, а участникам фестиваля – эффективного общения друг с другом.

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отметила, что материал, который использован для спектаклей, очень интересный. Постановку для себя сможет выбрать любой зритель.

– С надеждой жду, как посмотрят наш спектакль «Сон в летнюю ночь». На прошлом фестивале победу отдали нашей постановке. В этот раз мы представляем технически сложный и современный спектакль. Он выбивается из ряда и сразу обращает на себя внимание, – поделилась министр.

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, на церемонии Виктор Томенко вручил краевые награды и губернаторские премии имени Валерия Золотухина.

Премии удостоены: студенты Алтайского государственного института культуры Дарья Алаева, Михаил Ерошин, Мария Максимова, артист-вокалист Алтайского государственного музыкального театра Юлия Лямина, артист драмы Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина Сергей Рассахань, артист (кукловод) Алтайского государственного театра кукол «Сказка» Нина Позднякова, артист драмы, режиссер-постановщик Бийского городского драматического театра Мария Сафронова.

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу директору Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени Валерия Золотухина Ирине Лысковец объявлена благодарность Министра культуры Российской Федерации. За заслуги и достижения, связанные с развитием Алтайского края, и в связи с празднованием 85-летия региона в области культуры и архивного дела юбилейной медалью Алтайского края награждена сторож (вахтер) Алтайского государственного театра кукол «Сказка» Лидия Тарасова.

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

Ранее мы подробно рассказывали о спектаклях, которые увидят барнаульцы и гости города.

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

II Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" Фото: Олег УКЛАДОВ

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