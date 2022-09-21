Авария произошла в темное время суток. Фото: ГУ МВД по РА

Во вторник, 20 сентября, в Майминском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП с участием грузовика. В результате аварии погибли парень и девушка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в темное время суток - около 22:30 часов. Известно, что 19-летний юноша за рулем Reno Logan ехал со стороны села Манжерок в сторону села Соузга. Молодой человек не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик MAN TGS 19.400 с полуприцепом. За рулем большегруза находился 50-летний житель Алтайского края.

Авария 20 сентября 2022. Фото: ГУ МВД по РА

- От полученных травм на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи скончались 19-летняя и 17-летний пассажиры автомобиля Reno Logan, - пояснили в Госавтоинспекции.

В легковушке также пострадали пассажиры – молодые люди от 18 до 20 лет, двоим из них потребовалась госпитализация в республиканскую больницу. Водитель грузовика тоже получил травмы различной степени тяжести.

Авария 20 сентября 2022. Фото: ГУ МВД по РА

По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, 5 сентября на трассе под Бийском погибла семья – мать и четверо её детей. По предварительным данным, женщина за рулем Honda выехала на встречку и столкнулась с бензовозом. Накануне мужчина, потерявший детей и жену в той жуткой аварии, рассказал свою версию случившегося.

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